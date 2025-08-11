Otro autobús averiado en Cádiz. Caos en el transporte público de la ciudad

Un nuevo autobús se suma a la lista de averías e incidencias en el transporte urbano de Cádiz de estos últimos días. En plena crisis del servicio, otro autobús más se ha visto obligado a interrumpir la circulación este lunes, cuando prestaba servicio por la Avenida del Puerto en dirección a Plaza de España, junto al Muelle.

La imagen del autobús detenido con el motor abierto en la parte trasera ha sido captada por varios gaditanos que a primera hora de la tarde circulaban o transitaban por la Avenida del Puerto. Se trataría del tercer incidente similar de un autobús en apenas cuatro días, después de que el jueves saliera ardiendo el motor de uno de los vehículos cuando circulaba por la Avenida de Andalucía y que este fin de semana informara también el portavoz del PSOE de Cádiz, Óscar Torres, de un autobús que tenía que ser remolcado en grúa desde el entorno de la Caleta hasta las cocheras de Tranvía en Zona Franca.

De hecho, desde la oposición municipal refieren no tres sino cinco los vehículos que habrían tenido que dejar de dar servicio estos últimos días por diferentes averías o incidencias, vinculadas siempre a la edad de los propios autobuses.

Y es que se da el caso de que tanto el de este lunes en la Avenida del Puerto, como el del incendio del jueves y el de este fin de semana, son todos autobuses que el Ayuntamiento adquirió en el año 2003. En este último caso, el vehículo forma parte del lote de media docena que entraron en circulación en enero de ese año, lo que se traduce en más de 22 años y medio de servicio continuado en la ciudad, cuando la vida útil de este tipo de autobuses se ha cifrado en 12 años.

"Cinco autobuses que se estropean en apenas unos días. La flota lleva dos años sin renovarse, el mismo tiempo que hace que un alcalde de la ciudad no usa el transporte público", ha denunciado en redes sociales el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que ha recordado que el único trámite que había hecho el gobierno anterior (el de Adelante, precisamente) "lo han echado para atrás", en relación a la estructura de costes. "Estamos con un servicio más caro, más malo y más lejos de que se renueve que nunca", ha apostillado De la Cruz.

Ha aprovechado el concejal de AIG esta circunstancia para lamentar también el reciente anuncio del gobierno local respecto a las obras de reurbanización de la calle Marianista Cubillo, que perderá su carácter peatonal para hacer que el peatón y el tráfico convivan en esos escasos metros que tanta polémica han provocado en los últimos años. "El Ayuntamiento se ha cargado otro camino escolar seguro (ya lleva dos) abriendo al tráfico la puerta de un instituto", ha lamentado David de la Cruz en redes sociales.

La denuncia del PSOE

Estas críticas se suman a las que en la mañana de este lunes realizaba también el portavoz socialista, Óscar Torres, que pedía al alcalde soluciones para "el desastre del transporte público en la ciudad". "El tiempo pasa, los meses pasan y siguen acumulándose los problemas y las incidencias en el transporte urbano, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores", lamentaba Torres, considerando "intolerable que los gaditanos tengan que soportar estas condiciones tercermundistas en un servicio público esencial".