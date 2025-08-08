Adiós a la peatonalización de la calle Marianista Cubillo de Cádiz

Como este periódico avanzó hace unos meses, desde el Ayuntamiento de Cádiz se estaba trabajando en una nueva fórmula de circulación para la calle Marianista Cubillo, en su tramo comprendido entre la Avenida Amílcar Barca y el Callejón del Blanco, un trozo de vía que el anterior equipo de Gobierno decidió, no sin polémica, cerrar al tráfico. Una fórmula, basada en la semipeatonalización por la que se inclinan en el gabinete de Bruno García, que ha encontrado este viernes su refrendo tras aprobarse la licitación de su proyecto de reorganización en Junta de Gobierno Local.

"Este es un compromiso que adquirimos hace ya bastantes meses, aunque es verdad que se ha retrasado un poco por cuestiones presupuestarias", ha anunciado el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, sobre un proyecto que "surgió del consenso con el instituto Drago y con los vecinos, atendiendo a las necesidades de las dos partes". Es decir, dotar "de seguridad" a los escolares en el entorno del centro educativo, a la vez que se respondían a las peticiones de reapertura del tráfico reclamadas por la asociación de vecinos San José Playas, que, además de protestar, incluso llegó a interponer una denuncia judicial a los anteriores responsables municipales por su decisión de peatonalizar esta vía.

El actual equipo de Gobierno entiende que este proyecto de reorganización contenta a todos los interesados puesto que contempla "una mejora importante" al actuar en la parte del Callejón del Blanco y en el ensanchado de toda la acera que es zona de salida del instituto. "Ganamos en itinerarios escolares seguros, así se incrementa el ancho de las aceras a casi dos metros, se elimina una serie de aparcamientos en la parte de Callejón del Blanco, pero también se mejora la zona de giro hacia Marianista Cubillo, se acorta el paso de cebra y, al mismo tiempo, se pueda transitar con los vehículos en velocidad absolutamente reducida. Además, en el horario de acceso de los escolares al centro no se permitirá el paso de vehículos", ha detallado Cossi que también ha adelantado que se recuperarán "algunos aparcamientos" dentro de la propia calle Marianista Cubillo.

Hay que recordar que el pavimento de la calzada, estacionamientos y acerados se resuelven con una plataforma única y se suprimen las barreras urbanísticas mejorando así la accesibilidad para las personas de movilidad reducida. Además, se habilitarán aparcamientos de bicicletas en dos zonas: en el acerado izquierdo de Marianista Cubillo y en el acerado anexo a las oficinas de la Demarcación de Costas, en la margen derecha del Callejón de los Blanco.

Los trabajos que posibilitarán esta transformación van a suponer una inversión de 317.682,28 (sin impuestos) con un plazo de ejecución de cuatro meses. Efectivamente, los tiempos sobre papel nos indican que las obras se producirán con el curso escolar ya iniciado que aunque ni era lo planeado, ni lo deseado, por Cossi, "los tiempos de la administración son los que son y, por ello, una vez adjudicada la obra cuadraremos el calendario intentando causar las menos molestias posibles a los vecinos y, sobre todo, al instituto", ha disculpado.