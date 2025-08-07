Sale ardiendo un autobús en la Avenida principal de Cádiz

Un autobús urbano ha sufrido un incendio a primera hora de esta tarde cuando circulaba por la Avenida principal de la ciudad en dirección al casco histórico.

Los hechos se han producido en torno a las 15.00 horas, cuando el motor del vehículo que cubría el trayecto de la Línea 1 del transporte urbano de Cádiz entre Cortadura y Plaza de España salió ardiendo cuando circulaba por la Avenida Cayetano del Toro, en el tramo entre la calle Brasil y el hospital Puerta del Mar.

El incendio obligó, lógicamente, a desalojar el autobús, sin que haya habido que lamentar heridos ni tampoco daños a otros vehículos ni mobiliario de la ciudad, siendo necesario en un primer momento utilizar el extintor que tenía el propio autobús en su interior para apagar el fuego.

Según han informado fuentes municipales, este hecho ha provocado el corte al tráfico de uno de los carriles de la Avenida durante más de dos horas, hasta que el incendio se ha dado por resuelto y se ha conseguido también retirar el vehículo de la calzada, para recuperar la normalidad en la circulación hacia el casco histórico gaditano.

Críticas de AIG

Este suceso ha provocado las críticas de Adelante Izquierda Gaditana, que señala que el gobierno de Bruno García "no ha invertido ni un céntimo en el servicio de autobuses" desde su llegada hace ya más de dos años.

Asegura desde AIG que el servicio de autobuses es "cada vez más malo y más caro", haciendo referencia a la elevada edad de los vehículos y a la ausencia de renovación.

Todo ello, conviene recordar, se produce en un contexto en el que la ciudad está a la espera de que el Ayuntamiento licite el nuevo contrato de este servicio de transporte urbano; un trámite que en el último Pleno municipal sufrió un revés al anunciar el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, que la estructura de costes que se aprobó poco antes de las elecciones municipales de 2023 ha quedado obsoleta, por lo que ese trámite (el único formal que se había conseguido hasta ahora) tendrá que volver a formalizarse.