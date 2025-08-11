Críticas del PSOE de Cádiz al "desastre del transporte público en la ciudad"

El PSOE de Cádiz considera "insostenible" la situación del servicio de autobuses urbanos y exige al alcalde, Bruno García, "una solución urgente al desastre del transporte público que sufren los gaditanos a diario".

Así de contundente se ha mostrado el portavoz del grupo municipal, Óscar Torres, a raíz de los últimos incidentes conocidos de autobuses que han tenido que ser retirados de la vía pública por averías mientras prestaban servicio con pasajeros a bordo.

El portavoz socialista habla de "caos vivido durante este último fin de semana, en el que hasta cuatro autobuses han visto paralizada su actividad por averías y problemas mecánicos", recordando el "grave" incidente del vehículo que sufrió un incendio en el motor el pasado jueves, "un suceso que evidencia el estado límite de la flota actual, que en muchos casos son vehículos que superan los 20 años de antigüedad". "El tiempo pasa, los meses pasan y siguen acumulándose los problemas y las incidencias en el transporte urbano, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores", ha lamentado Torres.

A estas averías suma el PSOE "una constante que empeora la calidad del servicio, especialmente durante los meses de verano: la sustitución de vehículos durante sus rutas diarias por fallos en el aire acondicionado". "Es intolerable que los gaditanos tengan que soportar estas condiciones tercermundistas en un servicio público esencial", indica Óscar Torres.

Los socialistas insisten en la necesidad de licitar un nuevo contrato, como lleva "meses, incluso años", reclamando. Y a este respecto, critica duramente "la inacción del gobierno de Bruno García" en estos más de dos años de mandato. "Hay que recordar que en la campaña electoral de mayo de 2023, Bruno García prometió que licitaría el contrato. Han pasado más de dos años y lo único que sabemos, porque lo reconoció en el último pleno del 31 de julio, es que no está de acuerdo con la estructura de costes que se aprobó hace más de dos años con el anterior equipo de gobierno por lo que volvemos a la casilla de salida", explica Torres.

"Cada bandazo de Bruno García no hace más que retrasar una licitación que es imprescindible para la ciudad", denuncia el portavoz del PSOE, que al hilo de la tramitación recuerda los plazos que tiene un proceso administrativo de este calado. "Una licitación de esta envergadura supone un tiempo de tramitación de un año o un año y medio hasta su adjudicación", calcula Torres, que exige al alcalde "alguna solución para mejorar la desastrosa situación de la flota de autobuses porque ese año y medio que queda hasta la adjudicación del contrato, es un tiempo insostenible para el estado en el que se encuentran los autobuses urbanos de la ciudad".

Es más, el PSOE mira el escenario en el que se desarrolla actualmente el servicio de limpieza viaria de la ciudad para lanzar otro aviso: "el hecho de que se adjudique un nuevo contrato no trae consigo la puesta en marcha de nuevos autobuses de manera inmediata". "Lo hemos visto con el servicio de la limpieza; aunque la nueva empresa concesionaria entró en servicio hace casi dos años y medio, a día de hoy aún se está trabajando con maquinaria antigua en muchos casos. Con los autobuses pasará lo mismo, y cada día que pasa sin iniciar el proceso es un día más de caos y de un servicio deficiente para Cádiz", concluye Óscar Torres.