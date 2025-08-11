Otro autobús urbano averiado en Cádiz este fin de semana

Nuevo episodio con el deficiente servicio de transporte urbano en Cádiz. Otro autobús de más de 22 años de antigüedad tuvo que suspender su actividad este fin de semana mientras circulaba por el casco histórico, después de que el pasado jueves saliera ardiendo un vehículo en plena Avenida principal de la ciudad mientras se dirigía al casco histórico.

En este caso, es el portavoz del PSOE municipal, Óscar Torres, quien denunciaba lo ocurrido, compartiendo imágenes del traslado del autobús con grúa hasta la sede de Tranvía en la Zona Franca. "Una cosa es que Bruno García y el PP no crean lo más mínimo en los servicios públicos, y otra el maltrato al que están sometiendo a los gaditanos", criticaba Torres en redes sociales, asegurando que en los últimos días se han producido hasta cuatro averías que han dejado fuera de servicio a otros tantos autobuses.

El último episodio conocido es otro autobús que suma más de 22 años de antigüedad. Curiosamente, se trata de uno de los cuatro vehículos que se incorporaron a la flota del transporte urbano en abril del año 2003; exactamente igual que el autobús incendiado el jueves de la pasada semana.

Estos percances que se vienen repitiendo este verano reflejan el problema que tiene el servicio de autobús en Cádiz por la falta de renovación de la flota, que cuenta aún con vehículos con más de 26 años de servicio a la espera de que el Ayuntamiento tramite el nuevo contrato mediante el cual está previsto no solo la llegada de los nuevos modelos, sino la ampliación del número de autobuses que circularán por la ciudad (de los 48 que existen actualmente a 60, según ha anunciado el gobierno de Bruno García).