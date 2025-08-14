El PSOE de Cádiz pide “medidas de urgencia” ante los problemas en el transporte urbano

Las averías, incidentes y problemas con los autobuses urbanos se repiten en estos últimos días en Cádiz de manera insistente. Tanto, que el PSOE ha reclamado al gobierno local que establezca “medidas de urgencia” que garanticen la continuidad del servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torres, ha lamentado la valoración del gobierno local, en la persona del concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla. “Me parece lamentable”, ha trasladado Torres, que cree que Bruno García y su equipo “no están evaluando el tamaño del problema que tienen” tras los numerosos problemas en vehículos de Tranvía.

“Verdulla habla de esperar al pliego, y yo creo que siendo generoso, corriendo mucho y sin que haya ningún problema, hasta dentro de dos años no habrá un pliego nuevo”, argumenta Torres, que añade que una vez adjudicado el contrato es cuando llegará la inversión por parte de la empresa adjudicataria, siendo entonces cuando se encarguen los nuevos vehículos, para cuya puesta en circulación habrá que esperar, por último, lo que tarde la empresa en suministrar los autobuses.

Por todo ello, considera el concejal de la oposición que el Ayuntamiento tiene que implementar ya “algún tipo de medida de urgencia”. Es más, considera que el alcalde “debería crear un gabinete de urgencia, de crisis o de emergencia, con los habilitados del Ayuntamiento, con el concejal de Movilidad y con los técnicos que están redactando el pliego, para ver mecanismos jurídicos respecto a las posibles medidas que se puedan tomar” ante los sucesivos problemas que están dando unos autobuses que superan, en la mayoría de los casos de avería, los 22 años de servicio. “No sé si se podría hacer un renting, un alquiler, o una compra de autobuses”, añade Torres, que a este último respecto reconoce que el anterior gobierno “no lo hizo bien con la compra de los seis autobuses híbridos” que se ha sabido después que carecían de expediente de tramitación alguno en el Ayuntamiento, que por tanto no reconoce esa deuda a la empresa Tranvía.

“Es un servicio básico y hay que buscar soluciones de emergencia, ver jurídicamente qué se puede hacer”, insiste el portavoz del PSOE, que se pregunta que si en los próximos días “sigue el ritmo de averías de autobuses, ¿cómo vamos a aguantar?”.

Ante este escenario y las medidas a implementar que plantea el PSOE y que por ahora no está adoptando el gobierno local, Torres insiste en su preocupación “porque no veo que el alcalde le esté dando al problema la dimensión que tiene”. Y más allá de las averías, hace también referencia a la ausencia de aire acondicionado en muchos de los autobuses que están prestando servicio estos días, con las consecuencias que tiene para los usuarios (entre ellos la mujer que necesitó asistencia médica tras un desmayo cuando viajaba en un bus de la Línea 1 al mediodía del martes) y para los propios trabajadores, “porque el usuario sube y baja del autobús, pero el conductor se lleva siete horas sentado al volante”.

Por todo ello pide Torres una reacción municipal, “porque escondiendo la cabeza bajo el ala como están haciendo o con declaraciones como las del concejal no se aporta nada ante una situación así”.

Otro autobús averiado

La petición de medidas de urgencia por parte del gobierno municipal respecto al servicio de transporte urbano llega tras otro día con autobuses averiados cuando circulaban por la ciudad. En concreto, este miércoles fue captado un autobús en la Avenida de Astilleros, tratándose en este caso de un vehículo adquirido por el Ayuntamiento y Tranvía en el año 2000. Es decir, con más de 25 años en funcionamiento, más del doble que la vida útil otorgada a este tipo de autobuses dedicados a un servicio dentro de las ciudades.