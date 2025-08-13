El PP rechaza que haya caos en los autobuses urbanos de Cádiz y habla de "molestias" que no afectan al servicio

Ante la repetición de averías e incidencias en autobuses del servicio de transporte urbano de Cádiz, el gobierno municipal de Bruno García reconoce “la circunstancia de que se ha producido la avería en varios autobuses”, pero niega que haya existido un “caos” en el servicio y habla de “molestias que se ha originado a los viajeros que estaban en esos vehículos averiados y que lamentamos”, tal y como afirma el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla.

Defiende el responsable político del transporte urbano que en ningún caso se ha producido una merma del servicio, “ya que en cuanto había problema en uno, inmediatamente entraba otro en servicio”.

Ha señalado Verdulla que en Cádiz, “al contrario de lo que ocurre en otras muchas ciudades”, en este tiempo de verano el transporte urbano “no solo se mantiene sino que incluso se incrementa durante los meses de verano”.

Y una vez hechas las aclaraciones, el concejal del PP ha arremetido contra los dos partidos de la oposición. Así, ha reconocido la antigüedad de la flota de autobuses; “pero lo curioso es que la inmensa mayoría de estos vehículos han ido sumando años porque el anterior gobierno fue incapaz de sacar un nuevo pliego para el transporte urbano”. Ha recordado también que la adquisición en 2022 de seis autobuses se hizo “sin un acuerdo expreso por parte del Ayuntamiento o tramitado expediente alguno con respecto a la incorporación de los mismos, por lo que están en el limbo”. Y ha criticado que el único trámite respecto al nuevo pliego que se hizo con el anterior gobierno municipal (de Adelante, con José María González como alcalde) fue la estructura de costes “que ni siquiera tenía completado el trámite”.

Además, se ha dirigido al portavoz de AIG, David de la Cruz, al que ha pedido que en lugar “de quejarse tanto debería presionar al Gobierno de la nación del que forma parte su formación para que no hubiera reducido la bonificación que prestaba en el precio del billete por bonobús”.

“Nosotros vamos a poder traer próximamente esa estructura de costes reformada, el pliego técnico, el de cláusulas administrativas y la memoria justificativa, es decir, toda la documentación necesaria para poder sacar a concurso el servicio”, ha concluido Verdulla, indicando que el final de este nuevo contrato será “una flota entera de autobuses con nuevos servicios, líneas y que llegue con más frecuencia a todos los barrios”.