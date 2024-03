La lluvia agua el primer piojito tras el inicio de las obras del puente Carranza

Habrá que esperar, cómo mínimo, hasta el próximo lunes para ver si funciona la nueva fórmula propuesta por el Ayuntamiento de Cádiz para la instalación de los puestos del Piojito.

La idea inicial, después del inesperado anuncio de la obra urgente en el puente Carranza, era que el mercadillo siguiera teniendo como escenario la Avenida de la Bahía, pero con algunas limitaciones de espacio que hicieran posible que no hiciera falta cortar el tráfico en esta vía de la barriada de La Paz, tan necesaria ahora, al menos, mientras duren los trabajos en el puente y la ciudad se quede con tan sólo un viaducto.

A nadie ha sorprendido la lluvia ya que todo apuntaba a que la lluvia no sólo iba a dejar también hoy a alguna que otra cofradía de Semana Santa, si no a todas, sino que los puestos del Piojito también se verían seriamente perjudicados y que se iban a tener que quedar en sus casas por segundo lunes consecutivo.

Se da la circunstancia de que el lunes pasado no se pudieron instalar los puestos ya que el Ayuntamiento dio la orden de que no se instalara el Piojito hasta no estudiar la situación que se generaba a raíz del inicio de los trabajos en el puente de Carranza que, como mínimo, tendrán una duración de cuatro meses.

En un principio se planteó una reunión urgente entre la delegada de Comercio, Beatriz Gandullo, con los comerciantes para estudiar una ubicación alternativa a la barriada de La Paz. Pero finalmente la evidencia dejaba patente para todos que los puestos podían seguir ubicándose a lo largo del paseo de la Avenida de la Bahía siempre que esto no conllevara el corte al tráfico de esta importante vía urbana para el paso de los vehículos.

Las conversaciones y negociaciones entre el Ayuntamiento y Manuel García Santos, como portavoz de la Federación Gaditana de Comerciantes Independientes, dieron rápidamente muy buenos resultados y todos quedaron convencidos de que finalmente sería posible dejar el Piojito en donde ha estado en los últimos años aunque hubiera que llevar a cabo algunos cambios y algunas limitaciones de espacio. Estas limitaciones afectarían sobre todo al espacio en los que aparcan los vehículos de mayor volumen que, ahora, no podran estacionar, como antes en batería ya que su volumen obligaba a cortar parte el tráfico en la zona.

Sobre todas estas cuestiones se expresaba este lluvioso lunes Manuel García Santos, que se mostraba aún sorprendido por la rápida y eficaz respuesta mostrada por parte del Ayuntamiento siempre con la intención de buscar soluciones más que enfrentamientos.

Pero finalmente se habla de que este lunes sólo empezaron a ubicarse unos 15 puestos del más de un centenar que se suelen posicionar a lo largo de la avenida de la Bahía por culpa de la lluvia. Y estos pocos que se envalentonaron no tardaron en desmontar sus puestos en el momento en el que sobre las doce y media o la una de la tarde hizo su aparición la lluvia, aguando así sus intenciones.

El propio Manuel García Santos expresaba este lunes su confianza en que esta prueba será el inicio de un nuevo modelo de Piojito en el que no hará falta cortar la avenida, lo que lo hará todo más fácil, "siempre que la Policía Local considere que este nuevo modelo es seguro".

En cuanto a la convivencia con los vecinos, Manuel García Santos afirmó que no se hace complicada. "Hombre, esto es como todo, siempre hay alquien que se queja pero, en general, la convivencia entre vecinos y comerciantes es fácil y llevadera".

Potenciar el Piojito como atractivo turístico

Manuel García expreso que su lucha también va por poner coto a la venta ilegal de productos en el mercadillo del Piojito. "Entiendo que son personas que están al borde la exclusión social y que están ganándose la vida sin molestar a nadie, pero es necesario exigirles una serie de medidas si quieren seguir conviviendo con el resto de comerciantes. Ya no hablo de impuestos sino de que traten de llevar a cabo su actividad guardando siempre la compostura y dejando limpio el espacio que ocupen para que no parezca que somos los comerciantes del Piojito en general los que dejamos basura y cajas de cartón a lo largo de todo el mercadilo".

Además, Manuel García se ha mostrado partidario de pedirle al Ayuntamiento y más concretamente al área de comercio y Turismo que se haga todo lo posible por incluir el mercadillo del Piojito dentro de las rutas turísticas de la ciudad, sobre todo, de cara al verano. "Son muchas las ciudades que explotan también este recurso como si fuera un atractivo más de la ciudad".