Pemán y Carranza no recuperarán sus nombres de calles y edificios de Cádiz

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Diputación de Sevilla a mantener la medalla de oro a José Utrera Molina, que le fue retirada atendiendo a la Ley de Memoria Histórica, no ha animado a las familias de José León de Carranza y de José María Pemán, a defender los derechos del alcalde de Cádiz y del escritor gaditano.

A ambos, utilizando también la Ley de Memoria Histórica, se les retiró hace unos años placas en sus lugares de nacimientos y titulaciones de calles y equipamientos en la ciudad.

Portavoces de ambas familias indicaron que no iban a acudir a los tribunales, ni tampoco reclamar al Ayuntamiento la reposición pública de estos recuerdos. Desde el gobierno municipal no se quiso hacer valoración alguna sobre esta posibilidad.

“No vamos a acudir a los tribunales. La placa ya está quitada de la finca donde nació José María Pemán”, confirma a este diario Manuel Guerrero Pemán.

Lamenta Guerrero Pemán la postura del actual gobierno del PP. “La promesa del PP era que si conseguía la Alcaldía, en Cádiz y Jerez, recuperaba las placas y los nombres. Lo tienen en cartera pero no avanzan, lo que nos da mucha pena”.

“Creemos que es un descuido tremendo no hacerlo con la figura de José María Pemán, cuando hay que hacer justicia con una persona que hizo tanto con Cádiz”, destaca Manuel Guerrero Pemán.

Una reflexión similar se hace desde la familia Carranza. Su portavoz, Carlos Aranda, así lo relata a este diario.

“Mi familia no tiene intención de recurrir a los tribunales para que se restituya la placa en recuerdo de José León de Carranza en la fachada de su casa natal porque, como afirmé hace ya tiempo en la prensa local, este tipo de litigios con sesgo político y el vociferante ruido que con ello se levanta no es de nuestro agrado ni el ámbito natural en que nos hemos educado ni nos desenvolvemos”.

Recuerda que en su día “Martín Vila, teniente de alcalde de José María González, se dirigió a nosotros solicitando que la retiráramos voluntariamente antes de que lo hicieran ellos, pues ya la habían condenado registrándola en el Catálogo para la retirada de simbología franquista de la ciudad de Cádiz”.

Destaca el portavoz de la familia Carranza que “así lo hicimos no sin antes mostrar nuestra disconformidad porque dicha placa no hace apología de la Guerra Civil ni del régimen franquista. Por tanto, el asunto quedó zanjado por ambas partes”.

Los nombres de la Avenida y del estadio

En lo que se refiere a los nombres del estadio y de las avenidas Ramón de Carranza y José León de Carranza, “aunque interpretamos que la reciente sentencia del Tribunal Supremo da la razón a casos muy similares al nuestro y, por tanto, podría crear jurisprudencia, hemos de reconocer que el Ayuntamiento de José María González podía cambiar el nomenclátor del viario urbano y de sus instalaciones municipales con total libertad y sin tener que dar explicaciones ni argumentar motivos para ello”.

Como ocurre con la familia Pemán, también se lamenta la postura que mantiene el actual gobierno municipal, afirmando que no ha cumplido los compromisos respecto a la recuperación de los nombres de estas figuras históricas.

En este sentido, Carlos Aranda afirma, matizando que lo hace en nombre propio, que “dudo mucho que el actual equipo de gobierno municipal del Partido Popular, y en especial su teniente de alcalde y concejal de Memoria Democrática, estén por la labor de revertir los pasos dados por los anteriores gobernantes municipales. En éste como en muchos otros casos, he podido comprobar que una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición o en campaña electoral y otra bien diferente lo que están dispuestos a hacer cuando asumen la responsabilidad de gobernar”.

Y concluye reconociendo que “la lucha por oponerse a este borrado y mantener el recuerdo de los vínculos de Ramón y José León de Carranza con la historia y la gestión municipal de esta ciudad solo tendría algún sentido si contase con el apoyo de los gaditanos o, al menos, de una significativa parte de ellos. Al haber comprobado que esto no es así, resultaría impúdico emprenderla exclusivamente y en solitario desde el ámbito familiar por sus descendientes”.

Historiadores gaditanos lamentaron en su día la retirada de las placas familiares.