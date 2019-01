La oposición pide explicaciones y soluciones a los reparos de facturas

La cifra que ha arrojado el balance de informes de reparo suscritos por Intervención a lo largo del año 2018 (alcanzando los 13,5 millones de euros en facturas irregulares o con anomalías, cuantía cercana al 10% del presupuesto municipal) ha provocado la reacción de todos los grupos de la oposición, que de una u otra manera han reclamado al equipo de gobierno explicaciones por esta práctica que se ha instalado en la gestión municipal, con una alta implicación del alcalde firmando decretos levantando nada menos que 68 de los 93 informes de reparo redactados, y soluciones de cara al futuro sobre esta situación.

El Partido Socialista se centró ayer en las soluciones, lamentando que el equipo de gobierno “haya estado negando esta situación, cuando la cruda realidad vuelve a imponerse”. “Los reparos de Intervención es un problema que se sigue incrementando y hay que tomar medidas”, afirmaba el portavoz socialista, Fran González.

En esta línea, recordó e insistió en aquellas propuestas que en anteriores ocasiones ya han lanzado para solucionar los problemas que está padeciendo el Ayuntamiento en relación al área de Contratación. En primer lugar, el PSOE plantea “elaborar nuevas instrucciones para los contratos menores, después de que el alcalde derogara las que existían el pasado mes de agosto sin crear otras nuevas”, recuerda González, indicando que esta primera medida permitiría “el necesario control y coordinación de las distintas áreas del Ayuntamiento”. En segundo lugar, se propone “fortalecer la unidad de Contratación incrementando el personal para canalizar las contrataciones”, ya que en este área se ha reducido el número de trabajadores desde junio de 2015; en este sentido, conviene recordar que el alcalde anunció el pasado noviembre que se había iniciado un proceso para contratar a tres técnicos para este área. Y por último, el PSOE propone poner en marcha un sistema “para regular y garantizar la transparencia en el procedimiento, como el que tiene por ejemplo la Diputación”, precisa González, asegurando que estas medidas propuestas “están encaminadas a lograr una mayor transparencia y diligencia en la contratación”.

Fran González. Portavoz del PSOE "Lo de los reparos es un problema que se sigue incrementando y hay que tomar medidas”"

“Estamos hablando de servicios muy importantes para los gaditanos, desde la provisión de frutas y verduras a la guardería municipal hasta la ayuda a domicilio y la limpieza de centros escolares que, en muchos de los casos, llevan años sin contrato. Precisamente cuando lo procedente es prestar servicios de calidad y hacerlo además con todas las garantías, asegurando el mejor uso del dinero de todos los ciudadanos y la buena gestión del Ayuntamiento”, ha afirmado Fran González, que reclama al equipo de gobierno “gobernar con previsión y responsabilidad”. “Es necesario actuar para resolver este volumen de reparos y los procedimientos que la propia Intervención denuncia que se hacen mal. Es una cuestión de gestionar bien y de no generar problemas en el Ayuntamiento”, concluye el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía.

Desde el Partido Popular se pedían ayer “explicaciones urgentes” al alcalde por esos 13,5 millones de euros en facturas con reparos de Intervención, “que suponen el 22% del gasto elegible del presupuesto (una vez restado los capítulos de personal, gasto financiero y otros)”. Explicaciones que según recordó el concejal José Blas Fernández se esperan desde que en el pleno de diciembre se aprobó que la comisión técnico política que estudia las cuentas analizara también estos reparos de Intervención, convocándose “con carácter de urgencia y sin dilación alguna”. Algo que hasta la fecha no se ha realizado aún.

José Blas Fernández. Concejal del PP "Estudiaré remitir al Tribunal de Cuentas estos hechos para que determine las responsabilidades”

Al hilo de esto, Fernández recuerda cómo desde marzo hasta octubre no se convocó esa comisión de estudio de las cuentas; y cómo en la reunión del 6 de diciembre el alcalde se comprometió a entregar la documentación requerida en el plazo de quince días. “Es evidente que de nuevo el alcalde incumple su promesa, porque no sólo no ha vuelto a convocar la comisión para darnos la información sobre los reparos, los contratos menores y sus decretos, sino que ahora nos encontramos con la información de que en los últimos cuatro meses esas facturas con irregularidades se han duplicado mientras que el responsable de Hacienda, el señor Navarro, permanece en absoluto silencio, al igual que el alcalde”.

José Blas Fernández ha anunciado que estudiará si remite al Tribunal de Cuentas documentación sobre esta situación actual de la gestión del Ayuntamiento, entendiendo que es “más idóneo” que este tribunal analice la situación “y determine qué responsabilidades existen en este Ayuntamiento para que haya facturas por valor de 13,5 millones de euros con irregularidades y por qué el alcalde está firmando decretos para pagarlas en contra de los criterios de los técnicos”.

Por su parte, Ciudadanos también calificó ayer como “inadmisible” los problemas que según recordó su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, “están ocurriendo desde el principio del mandato” sin que se actúe para buscar remedios. Los reparos de Intervención vienen a demostrar, según Pérez Dorao, “la incompetencia, la ineficacia y, sobre todo, la falta de transparencia de este equipo de gobierno, una vez más”. “Es inadmisible que la cifra de facturas reparadas por Intervención supere los trece millones de euros y, sin embargo, el alcalde continúa levantando esos reparos a golpe de decreto”, añadió.

Juan Manuel Pérez Dorao. Portavoz de Ciudadanos "El equipo de gobierno demuestra otra vez la incompetencia, la ineficacia y la falta de transparencia”

Y en esta misma línea, el portavoz de Ciudadanos ha querido recalcar que en el Ayuntamiento “se están pagando multitud de contratos y servicios en contra del criterio del área de Intervención, que advierte que se está haciendo eso al margen de la ley”. “Este equipo de gobierno no se puede seguir excusando en que hay que continuar prestando servicios a la ciudad, que es obvio, pero eso hay que hacerlo bajo un marco legal y conforme a la ley”, ha concluido Pérez Dorao.