Una empresa, cinco contratos y una decena de informes de reparo

En el amplio expediente de reparos firmados por Intervención a facturas presentadas durante el ejercicio de 2018 (hasta 93 informes se han emitido) hay una constante que se repite de manera periódica: el nombre de una empresa que está presente hasta en 13 de esos informes.

Se trata de la empresa Expertus, que realiza servicios de limpieza y mantenimiento para múltiples dependencias y equipamientos municipales, dándose la circunstancia de que en los últimos meses (en la mayoría de los casos desde julio de 2017) esa labor se está haciendo fuera de contrato, ya que como en tantas otras ocasiones señaladas por Intervención esta circunstancia no ha sido solventada con la licitación pública de un nuevo contrato para seguir con la prestación de este servicio.

Esta empresa se encarga, en concreto, de la limpieza y mantenimiento de los colegios, de la limpieza de dependencias municipales, de la limpieza de dependencias culturales, de la limpieza de centros de la delegación de Asuntos Sociales y de la limpieza de equipamientos como el Museo del Títere, el Torreón de las Puertas de Tierra o el ECCO.

Toda esta actividad ha generado en el año 2018 informes de reparo de Intervención que en conjunto afectan a facturas por importe total de 2.549.034,52 euros. Un 20%, nada menos, de la cuantía total que suman los reparos suscritos a lo largo de los últimos doce meses.

Salvo las últimas facturas emitidas por la empresa (en concepto de limpieza de dependencias de Asuntos Sociales, por 21.009,94 euros; y en concepto de limpieza y mantenimiento de colegios por importe total de 222.967,09 euros) el resto de la partida económica ha sido liberada gracias a los diferentes decretos que ha ido firmando el alcalde para levantar los reparos señalados por Intervención, alegando en la mayoría de los casos que el servicio facturado se ha cobrado pese a esa inexistencia de contrato que respalde la limpieza de todas esas dependencias municipales.

El caso más llamativo de esta empresa es que viene realizando de manera permanente unos servicios que nunca han estado recogidos en contratos, como ya señaló la Intervención hace meses. En concreto, se trata del Museo del Títere, el ECCO y el Torreón de las Puertas de Tierra; tres espacios que cuando se firmó el último contrato de limpieza de dependencias municipales no estaban abiertos al público y, por tanto, no estaban recogidos en el documento. “No cuentan con un contrato que las respalde puesto que no están incluidas en el contrato de limpieza de dependencias culturales, siendo la empresa que factura estos servicios la adjudicataria del contrato de dependencias culturales”, ha advertido Intervención.

En el caso de la limpieza y mantenimiento de colegios, en el decreto del alcalde se explica que el contrato finalizó el 15 de marzo de 2018, justificando la dilación en el proceso de licitación en la baja médica de la anterior técnico de Enseñanza y en la toma de posesión de la nueva el 18 de junio de 2018. Asegura el informe, además, que se inició el expediente para el nuevo contrato “y debido a incidencias producidas durante la tramitación del procedimiento el nuevo contrato aún no se ha formalizado”, por lo que aún no se ha resuelto esta situación.