Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz no contemplan la subida de la luz

Toda la ciudad pendiente de que llegue la próxima factura eléctrica... menos el Ayuntamiento. El anuncio de indexación del precio de la energía por parte de Eléctrica de Cádiz provocó un auténtico cisma en el seno del equipo de gobierno y el temor de la ciudadanía, preparada para el notable incremento que se espera en el gasto de la luz y la electricidad a tenor de los precios de un mercado que parece no conocer el límite. Pero frente a este escenario en el que el equipo de gobierno trabaja al menos desde finales del pasado año y que presentó en el pleno de enero, el presupuesto elaborado para el año 2022 no contempla subida alguna en el precio que el Ayuntamiento, como el resto de clientes, tiene que abonar a la compañía eléctrica.

Del borrador del presupuesto que ya conocen todos los grupos políticos (incluido Ganar Cádiz, que llamó públicamente la atención por no haber participado en la elaboración de las cuentas pese a formar parte del equipo de gobierno) llama la atención la partida que contempla la delegación municipal de Economía para el pago de la energía que consume la ciudad.

En primer lugar, figura en el área de Servicios Comunes –uno de los epígrafes del presupuesto de gastos– una partida para “suministro de energía eléctrica”, dentro de los “gastos corrientes en bienes y servicios”, en el apartado concerniente a “suministros”, de 1.857.180 euros. A ella se sumaría, en segundo lugar, la partida correspondiente a alumbrado público, de 1.701.000 euros. E incluso una tercera partida de suministro de semáforos, de otros 42.000 euros.

En total, el gasto vinculado al suministro de luz y electricidad asciende hasta los 3.609.180 euros.

Lo sorprendente es que en el presupuesto del año 2020 figuran exactamente las mismas cifras correspondientes a los mismos apartados; algo impensable teniendo en cuenta el mercado actual y la decisión del propio equipo de gobierno que elabora el presupuesto de indexar el precio de la energía en la facturación de Eléctrica de Cádiz.

Es más, se da la circunstancia de que el responsable de Economía y, por tanto, del borrador del presupuesto es, a su vez, el presidente de la empresa eléctrica con capital mayoritario municipal, José Ramón Páez, quien hace unos días ya reconociera en una entrevista concedida a este medio que debería haber prestado más atención a la gestión de la sociedad eléctrica, amenazada en la actualidad por las millonarias pérdidas del pasado ejercicio.

Mismo gasto social

No es circunstancial esta contradicción que aparece en el presupuesto, ya que otra partida de gasto vinculada al coste de la luz se mantiene también inalterable respecto a las cuentas actualmente en vigor, aprobadas en 2020. En concreto, en el capítulo relacionado con la gestión de Asuntos Sociales, aparece destinado al programa de ayudas para luz y agua el montante de 825.000 euros. Justamente la misma cifra que ya se le otorgaba en el anterior presupuesto. Algo llamativo, porque si a partir de marzo la factura de la luz va a subir en todos los hogares, es lógico que las ayudas para pagar los recibos a las personas y familias que no tengan recursos suficientes serán igualmente mayores; sobre todo en el contexto de una crisis provocada por la pandemia que desde 2020 hasta la fecha no ha mejorado, ni mucho menos.

Esta decisión de no aplicar incremento alguno en el presupuesto de gastos vinculados a la electricidad contrasta, además, con lo que están haciendo no pocos ayuntamientos que se han visto directamente afectados, como el resto de clientes de las eléctricas, de los precios cada día más elevados del precio de la energía. Zaragoza, por ejemplo, cifraba en cuatro millones de euros la subida del gasto, que pasaba de 600.000 euros a un millón mensuales; y Estepona hablaba de una subida, en 2021, de 600.000 euros en su partida presupuestaria relativa a la iluminación y electricidad de la localidad.

La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), de hecho, reclamaba en septiembre pasado al Gobierno central la creación de un fondo de ayudas para afrontar estas inesperadas subidas del coste energético. Inesperadas en aquel momento, pero previsibles en el presupuesto que se pretende aprobar para este año 2022.