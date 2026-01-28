Muere en Cádiz una cuarta persona sin hogar en 23 días

Otra persona sin hogar, la cuarta ya en solo 23 días, ha fallecido esta mañana de miércoles 28 de enero en Cádiz. Pero en este caso no fue en la calle, como los tres anteriores. Murió en el centro de día Fermín Salvochea, abierto por los Servicios Sociales municipales las 24 horas desde el fallecimiento de la última víctima que se cobró la calle, según informó a este periódico una fuente del Ayuntamiento.

La persona fallecida es Jorge M.B, natural de Villamartín, un hombre de 53 años, conocido desde hacía tiempo por el equipo de calle y que solía pernoctar en la Puerta de Tierra. Ante el grave empeoramiento de las condiciones meteorológicas a causa de la borrasca esta persona sin hogar en situación de calle decidió refugiarse de la lluvia, el frío y el fuerte viento en las instalaciones municipales. Según ha podido saber este periódico, alguien se lo propuso, lo convenció y lo trasladó hasta allí. En el momento de su llegada no necesitó de atención sanitaria, según aseguró a este periódico la misma fuente. Pasó su última noche allí, bajo techo, pero por la mañana, los profesionales del Fermín Salvochea lo encontraron sin vida. "Lo llevaron ayer por la tarde al Fermin Salvochea, pasó la noche bien, se levantó esta mañana y se sentó en un sillón. Al rato un trabajador se acercó y ya estaba muerto", relató a este periódico una activista de un colectivo en defensa de los derechos de estas personas vulnerables.

En el centro de día se personaron agentes de la Policía Nacional y el juez para el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, los usuarios del Fermín Salvochea fueron temporalmente trasladados al cercano local de Calor en la Noche, situado en la planta baja del mismo edificio. En torno al mediodía pudieron regresar al Fermín Salvochea. En sus instalaciones pernoctaron la pasada noche 26 personas sin hogar.

Después del fallecimiento de la tercera persona sin hogar en 16 días el pasado jueves 22 de enero, el Ayuntamiento de Cádiz anunció que mantendría abierto 24 horas hasta hoy lunes 26 de enero, inicialmente, el centro de día Fermín Salvochea para que quienes vivan en la calle puedan pernoctar en él y refugiarse de las fuertes lluvias, bajísimas temperaturas y viento que estamos viviendo.

La mañana del pasado lunes el alcalde, Bruno García, informaba a los periodistas de que estas instalaciones se mantendrán operativas todo el día y toda la noche mientras duren las duras condiciones meteorológicas. Policía Local, Bomberos y ambulancias están disponibles para trasladar a estas personas a estas instalaciones municipales, recordó el equipo de Gobierno a través de una nota de prensa.

Convocadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la mañana del pasado lunes decenas de personas se concentraron en la Alameda, llenas de dolor e indignación, en memoria de Juanma, la última víctima de las tres que en solo 16 días se ha cobrado la calle en la capital gaditana.

La APDHA ha instado a todas las administraciones a cumplir con su obligación de erradicar el sinhogarismo. "Nuestra sociedad actual debe exigirlo, porque es posible. Pasa por distribuir mejor la riqueza y atender sin excusas a las situaciones urgentes con medidas prioritarias como las siguientes: