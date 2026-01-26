El Ayuntamiento de Cádiz mantendrá abierto 24 horas el centro de día para personas sin hogar

Después del fallecimiento de la tercera persona sin hogar en 16 días el pasado jueves 22 de enero, el Ayuntamiento de Cádiz anunció que mantendría abierto 24 horas hasta hoy lunes 26 de enero, inicialmente, el centro de día Fermín Salvochea para que quienes vivan en la calle puedan pernoctar en él y refugiarse de las fuertes lluvias, bajísimas temperaturas y viento que estamos viviendo. Esta mañana de lunes el alcalde, Bruno García, informaba a los periodistas de que estas instalaciones se mantendrán operativas todo el día y toda la noche mientras duren las duras condiciones meteorológicas. Policía Local, Bomberos y ambulancias están disponibles para trasladar a estas personas a estas instalaciones municipales, recordó el equipo de Gobierno a través de una nota de prensa.

"El centro se va a mantener abierto. Es una nueva fórmula que estamos utilizando para momentos extraordinarios. Primero fue el Centro Náutico Elcano y luego vimos con Urbanismo esa opción. Se han mejorado los accesos", ha dicho el alcalde. "Estamos a días de que podamos inaugurar el albergue municipal; pero les recuerdo que esta semana han sido más de 90 las personas que han dormido en las viviendas de la calle Setenil, en la pensión y en Caballeros Hospitalarios, que son los recursos que tenemos", ha añadido.

"Lo más importante son las personas. Traslado mis condolencias y mi pesar por estos fallecimientos. Cuando tengamos el albergue y el nuevo centro de la calle Soledad habremos pasado, junto con las plazas de Setenil, de 20 camas a 80. Ese es el objetivo. Y recuerdo que vamos a reforzar la atención a estas personas reforzando el nuevo pliego, que acaba en noviembre. Será en dos aspectos: con la contratación del personal que atenderá las viviendas de la calle Setenil y el nuevo centro de la calle Soledad, pero también reforzando el equipo de calle", concluyó el alcalde. Bruno García ya argumentó lo mismo el pasado 9 de enero, tras el fallecimiento de la segunda personas sin hogar en la calle.

Precisamente esta mañana, convocadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) decenas de personas se concentraron en la Alameda, llenas de dolor e indignación, en memoria de Juanma, la última víctima de las tres que en solo 16 días se ha cobrado la calle en la capital gaditana. "Es una vergüenza que no debemos tolerar. Que sigan muriendo gente en la calle en medio del tiempo que tenemos. ¡Tres personas sin hogar muertas en Cádiz en dos semanas ! ¡No más muertes en la calle! La pobreza no mata, mata el abandono institucional", proclama el colectivo.

Pancarta de la concentración. / Lourdes de Vicente

La Apdha reclama medidas urgentes ya

En noviembre de 2025, activistas de la Apha volvieron a denunciar, como lo vienen haciendo de manera permanente, "lo escandaloso" de que sigan viviendo y muriendo personas sin hogar en la calle. Y más allá de reclamar viviendas sociales para todas ellas, pidieron al Ayuntamiento de Cádiz que ponga en marcha ya una serie de medidas de urgencia. Entre ellas figuran refugios climáticos, comedores municipales abiertos durante todo el año, una unidad de salud mental, alojamiento posthospitalario y duchas y taquillas, también en Puertatierra.

Estas propuestas de la Apdha son:

1.Dotar de un techo a la mayor brevedad a todas las personas sin hogar, "lo que consideramos posible si se priorizan debidamente los presupuestos y que es imprescindible mientras se desarrollan actuaciones más integrales e individuales que les permitan una completa autonomía y su reincorporación a la sociedad. Para ello deben adecuarse espacios residenciales que los acojan 24 horas, bien en edificios públicos, viviendas compartidas, hostales…

"Tener un techo es esencial para desarrollar una vida digna y no estar obligado a dedicar tu esfuerzo a la supervivencia diaria. Así mismo, permite el acceso a otros derechos que se ven cercenados sin un domicilio, como el derecho a la intimidad, a la salud, a la seguridad física y mental, a la obtención de ayudas", argumentan. "Debe terminarse con la actual rotación de las personas en los escasos recursos existentes que les proporcionan cama unos días y vuelta a la calle por unos meses".

2. Aumento de viviendas sociales para personas sin hogar con el debido acompañamiento profesional (modelo Primero, Vivienda), que es la vía para conseguir su completa incorporación a la sociedad y que supone proporcionarles una vivienda lo primero y desde ahí trabajar con ellas sus problemas concretos para volver, con autonomía y dignidad, a la sociedad.

Lectura del manifiesto en demanda de soluciones para las personas sin hogar. / Lourdes de Vicente

Mientras se avanza en esos dos objetivos fundamentales, desde la Apdha reclaman que se pongan en marcha de manera urgente las siguientes medidas: