Muere una tercera persona sin hogar en Cádiz en sólo 16 días

El frío invierno, las intensas lluvias, la mala vida en la calle durante años y la falta de soluciones integrales y eficaces en la atención a un colectivo especialmente vulnerable para acabar con un drama absolutamente inadmisible se han vuelto a cobrar esta madrugada la vida de otra persona sin hogar en Cadiz. Es la tercera ya este año 2026, a tan solo 22 de enero, en nada más que 16 días.

La persona fallecida era un hombre de 58 años llamado Juanma y cuyos apellidos se desconocen por el momento que pernoctaba habitualmente por la Alameda. Su cuerpo sin vida fue encontrado la mañana de este jueves 22 de enero en un banco a la altura del número 13 de los Jardines Clara Campoamor, informó a este periódico una fuente municipal.

Juanma era "una persona sin hogar, conocida por el equipo de calle, a quien se le había ofrecido en reiteradas ocasiones los servicios de atención a personas sin hogar y la pernoctación en el hostal, opción que fue rechazada siempre por el mismo", aseguró la misma fuente.

Un vecino de la zona relató a este periódico que el miércoles Juanma fue visto completamente empapado por la zona en la que solía pernoctar y que, al parecer, había sido atendido en un centro hospitalario e que incluso había sido ingresado o iba a ingresar en él, pero que había solicitado el alta voluntaria. Otro, muy impactado por la tragedia, contó a este periódico que "el miércoles pasé por la Alameda con la perrita y había cuatro policías locales ahí con el y está mañana lo vi tumbado y tenía al lado a una pareja de nacionales... pensé que estaba dormido".

"Sé que a esta persona le habían ofrecido pernoctar en un hostal y que acudiese al centro de día pero estaba en una situación ya tan cronificada que no fue posible. Pero eso es lo que hay que conseguir, que la situación de estas personas no se cronifique", dijo a este periodico Milagrosa Fernández Bey, presidenta de Personas Sin Hogar con Derechos.

"No se han activado los refugios", denuncia Helena Fernández (AIG)

Precisamente este miércoles 21 de enero, Helena Fernández, portavoz adjunta del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y exconcejal de Asuntos Sociales pedía a través de un mensaje en sus redes sociales que "con el temporal anunciado en estos días esperando estamos que se activen dispositivos de #PersonasSinHogar desde el Ayuntamiento de Cádiz para que duerman más resguardadas y evitar más fallecimientos".

"Las campañas de inclemencias meteorológicas, en concreto la campaña contra el frío para personas sin hogar es de las más importantes que debe tener un Ayuntamiento porque se trata de vidas humanas que duermes, que viven y que lamentablemente muchas fallecen en la calle. Y el Ayuntamiento de Cádiz no se lo está tomando en serio", ha denunciado Helena Fernández.

"Estas campañas que se organizan participadamente en la Mesa de Personas sin Hogar, que ahora brilla por su ausencia, se tienen que preparar con tiempo y tiene que ser una de las gestiones prioritarias de un Ayuntamiento y esto conlleva un control diario en la gestión, en la disciplina, en cada caso Y esto no está ocurriendo. No se han activado los refugios porque el Centro Fermín Salvochea debe estar abierto 24 horas ante estas temperaturas. No ha llegado la totalidad del material de invierno: sacos mantas, ropa interior, ropa de abrigo para estas personas. El albergue municipal, que debía haber abierto en octubre, porque es cuando empieza a llegar el frío y a empeorar la situación, sigue cerrado. Esta es la realidad que nos estamos encontramos", ha añadido la portavoz adjunta de AIG.

"Pero es que además no oyen a los colectivos ni lo que les estamos pidiendo desde los grupos municipales. En el próximo pleno tendremos la oportunidad de llevar una moción y de poder hablar abiertamente de los que necesitan las personas sin hogar, pero lo que necesitan ahora, no un anuncio para lo que podrán tener dentro de un año, sino de lo que necesita y requiere una persona que hoy, que ahora, está viviendo en la calle", ha concluido Helena Fernández.