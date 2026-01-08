Muere otra persona sin hogar en Cádiz, la segunda en 48 horas

Segunda persona sin hogar fallecida en Cádiz en las últimas 48 horas. La borrasca 'Francis' y las bajas temperaturas y lluvias que están protagonizando el tiempo los últimos días está teniendo una consecuencia fatal entre el colectivo de personas que duermen en plena calle. Este jueves la víctima ha sido un hombre de 78 años de edad, cuyo cuerpo ha amanecido sin vida en la confluencia de las calles Santo Cristo y Manzanares, en el casco histórico gaditano.

La Policía Nacional está trabajando en el lugar de los hechos para esclarecer las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que se ha debido a causas naturales, que podrían tener su origen en la avanzada edad de esta persona y en las condiciones meteorológicas de estos últimos días.

Este caso se suma así al fallecimiento el pasado día 6 de enero de Manuel López 'el Worry', un conocido en el entorno del hospital Puerta del Mar que perdió la vida mientras dormía bajo el edificio Vistahermosa, en la esquina de la Avenida principal con Marconi. El Worry era un ciudadano muy conocido en esa zona de extramuros, como lo era también en el entorno de la calle Sirenas donde era habitual antes de trasladarse a la zona del hospital.

En el caso de la persona fallecida este 8 de enero, era también habitual en ese entorno de Candelaria y Vargas Ponce donde ha perdido la vida.