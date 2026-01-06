Muere otra persona sin hogar en Cádiz, junto al Hospital Puerta del Mar

Las intensas lluvias del fin de semana, el frío casi glacial de la última noche, pero sobre todo, la mala vida en la calle durante años y la falta de recursos públicos suficientes para acabar con estos dramas socialmente inasumibles se han cobrado la vida de otra persona sin hogar la madrugada de este martes 6 de diciembre de 2026, Día de Reyes, en Cádiz.

Manuel López García, 'Worry', tenía 55 años y era muy conocido en la zona del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, concretamente en la parte más cercana a la Avenida Marconi, donde pernoctaba y solía pasar el día con un carrito de supermercado con todas sus pertenencias. Anteriormente, durante muchos años, estuvo viviendo en el entorno de la calle Sirenas, esquina con la Avenida.

Fueron agentes de la Policía Nacional quieren acudieron en su ayuda al pie del edificio Vistahermosa gracias a la llamada de varios vecinos, pero cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por su vida, ha informado a este periódico una fuente municipal.

"Un compañero lo vio el sábado y estaba totalmente empapado hasta los huesos; había estado varias veces en urgencias y allí le habían dicho que no podían hacer nada más que lo que hicieron. Empapado y con el frío que está haciendo y la debilidad que tenía y su situación, es lógico que haya muerto", explica a este periódico Milagrosa González Bey, presidenta de la Asociación Personas sin Hogar con Derechos, quien conocía bien el caso.

"Era un caso de sinhogarismo cronificado, pero no nos podemos permitir como sociedad que haya personas que mueran en estas condiciones. Hace falta garantizar un alojamiento alternativo permanente. Es absolutamente necesario", añadió la voluntaria y activista.

"Lamentamos profundamente que sigan ocurriendo estas cosas. Sabemos que era una situación que sea había cronificado. Pero como sociedad tenemos que proponernos el reto de que desafiar esto. Esto no puede pasar. Estoy convencida de que si tuviéramos más recursos serían posibles más soluciones", denuncia Milagrosa. "Casos como este necesitan de una dedicación y atención personalizada y si eso se consigue, si estas personas tienen recursos asequibles, podrían acceder a ellos. Pero hay algunas que están tan castigadas por la vida que necesitan un servicio mucho más personalizado, más directo, más atención. Y el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo muchísimo, pero tiene que hacer muchísimo más".

"Me resisto a creer que en una sociedad que nos llamamos civilizada, que es capaz de llegar a Marte o la Luna y de grandes avances en ciencia y medicina, no seamos capaces de solventar, de dar solución a personas que están desestructuradas socialmente. Nadie quiere esas condiciones para su vida. Me niego a pensar que no tengamos alternativa para acabar con el sinhogarismo. Con el sinhogarismo se puede acabar, pero necesitamos es muchísima más energía".

"Ha muerto el Worry. Lo conocí desde muy joven y conversábamos cada vez que coincidíamos, aunque no eran encuentros frecuentes, ya que solía moverse por la zona de Puertas de Tierra. Lo retraté en varias ocasiones con su carrito; la última, en esta fotografía tomada junto al hospital el 19 de junio. Hasta siempre, Manolo", ha escrito en su cuenta de X Joaquín Hernández Conde `Kiki', fotoperiodista de Diario de Cádiz durante décadas, siempre muy sensible a las personas más vulnerables.