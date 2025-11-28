Derechos Humanos reclama refugios climáticos y comedores municipales todo el año para las personas sin hogar en Cádiz

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha vuelto a denunciar "lo escandaloso" de que sigan viviendo y muriendo personas sin hogar en la calle y, más allá de reclamar viviendas sociales para todas, ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz que ponga en marcha ya una serie de medidas de urgencia. Entre ellas figuran refugios climáticos, comedores municipales abiertos durante todo el año, una unidad de salud mental, alojamiento posthospitalario y duchas y taquillas, también en Puertatierra. Así lo han expuesto esta mañana Mamen Belizón y Miguel de Frutos en la sede del colectivo en la calle Dora Reyes.

Mamen Belizón explicó que en la ciudad de Cádiz, "la situación de las personas sin hogar ha mejorado algo a lo largo de los años, debido a la presión y continua exigencia de los colectivos sociales, aunque sigue siendo muy deficiente". En el último censo realizado en 2023 se contabilizaron 117 personas en situación de calle, "cifra para la que una ciudad de más de 110.000 personas tendría que tener recursos suficientes para proporcionarles un techo", ha dicho la activista. "A ello están obligadas las administraciones públicas según recoge el artículo 47 de nuestra Constitución, pero, como en lo que se refiere a otros derechos también recogidos en ella, es totalmente ignorado", ha recordado.

Estos censos se vienen realizando, bianualmente desde 2010 y el último debía haberse hecho en este mes de noviembre de 2025. Veinte de estas personas están alojadas en una pensión, 22, en el edificio municipal de la calle Setenil de la Bodegas y otras 23 en el albergue de los Caballeros Hospitalarios, de manera que quedan al menos 52 personas durmiendo y viviendo a la intemperie. Porque es probable que sean más, ya que respecto al anterior censo la cifra ha subido un 15%, aseguraron los activistas.

"Nuestra asociación ha tenido varias reuniones con el alcalde y con concejales a quienes hemos expuesto nuestra visión del problema y entregado nota con las propuestas que consideramos imprescindibles para que nadie viva en la calle", ha explicado Mamen Belizón. "Nos escuchan, sí, pero no las ponen en marcha", denunció. "De hecho, en el solar de la calle Soledad donde se debía estar construyendo ya el nuevo centro de acogida de momento lo único que se ha puesto es una primera piedra y corre el riesgo de quedarse en lo mismo que el nuevo hospital, en un mero cartel", dijo Miguel de Frutos.

Estas propuestas son:

1.Dotar de un techo a la mayor brevedad a todas las personas sin hogar, "lo que consideramos posible si se priorizan debidamente los presupuestos y que es imprescindible mientras se desarrollan actuaciones más integrales e individuales que les permitan una completa autonomía y su reincorporación a la sociedad. Para ello deben adecuarse espacios residenciales que los acojan 24 horas, bien en edificios públicos, viviendas compartidas, hostales…

"Tener un techo es esencial para desarrollar una vida digna y no estar obligado a dedicar tu esfuerzo a la supervivencia diaria. Así mismo, permite el acceso a otros derechos que se ven cercenados sin un domicilio, como el derecho a la intimidad, a la salud, a la seguridad física y mental, a la obtención de ayudas", argumentan. "Debe terminarse con la actual rotación de las personas en los escasos recursos existentes que les proporcionan cama unos días y vuelta a la calle por unos meses".

2. Aumento de viviendas sociales para personas sin hogar con el debido acompañamiento profesional (modelo Primero, Vivienda), que es la vía para conseguir su completa incorporación a la sociedad y que supone proporcionarles una vivienda lo primero y desde ahí trabajar con ellas sus problemas concretos para volver, con autonomía y dignidad, a la sociedad.

Mientras se avanza en esos dos objetivos fundamentales, desde la Apdha reclaman que se pongan en marcha de manera urgente las siguientes medidas:

Ampliar recursos para la protección de las personas en situación de calle en condiciones climatológicas adversas (épocas de frío, calor, lluvias…) y que pasan por la creación de “refugios climáticos”.

Ampliación de recursos por toda la ciudad (recursos habitacionales, comedores, de higiene, duchas, taquillas…), "también en Puertatierra, donde sólo funciona el comedor de Amigas del Sur" , han recordado los activistas.

(recursos habitacionales, comedores, de higiene, duchas, taquillas…), , han recordado los activistas. Comedores municipales abiertos durante todo el año, incluidos los meses de verano y fiestas , "porque es necesario comer todos los días, también los festivos y en agosto, mes en el que cierran los comedores hoy disponibles".

, "porque es necesario comer todos los días, también los festivos y en agosto, mes en el que cierran los comedores hoy disponibles". Aumento de la plantilla del equipo de calle que permita la atención completa de todas las personas sin hogar guiándolas en su reincorporación social.

que permita la atención completa de todas las personas sin hogar guiándolas en su reincorporación social. Municipalización de los servicios de atención a personas sin hogar para facilitar y simplificar el acceso a los distintos recursos y ayudas. "La privatización es más cara e ineficaz", ha recordado Miguel de Frutos.

para facilitar y simplificar el acceso a los distintos recursos y ayudas. "La privatización es más cara e ineficaz", ha recordado Miguel de Frutos. Creación de un equipo de salud mental que trabaje coordinadamente con el equipo de calle y las trabajadoras sociales para la atención psicosocial de este colectivo.

que trabaje coordinadamente con el equipo de calle y las trabajadoras sociales para la atención psicosocial de este colectivo. Creación de un alojamiento específico para pacientes posthospitalizados hasta que alcancen su total recuperación. "Después de una hospitalización, no es humano que estas personas vuelvan a la calle", han denunciado los activistas.

hasta que alcancen su total recuperación. "Después de una hospitalización, no es humano que estas personas vuelvan a la calle", han denunciado los activistas. Protocolos de prevención para detectar el riesgo de sinhogarismo en cualquier ciudadano y evitar que se produzca este, teniendo en cuenta a los jóvenes que deben abandonar los pisos tutelados al alcanzar la mayoría de edad, muchos de ellos migrantes, y a los reclusos que salen de las prisiones tras cumplir sus condenas.

en cualquier ciudadano y evitar que se produzca este, teniendo en cuenta a los al alcanzar la mayoría de edad, muchos de ellos migrantes, y a que salen de las prisiones tras cumplir sus condenas. Campañas de sensibilización tanto en los centros escolares como dirigidos a la ciudadanía en general, para erradicar la aporofobia (el rechazo a las personas pobres). De hecho, la Apdha ya trabaja desde hace tiempo en este asunto.

La Apdha denuncia permanentemente "lo escandaloso de que en nuestra sociedad del siglo XXI sigamos viendo personas que viven y mueren en la calle por no tener un techo. En nuestra sociedad del consumismo y el derroche; en nuestra sociedad individualista y egocéntrica; en nuestra sociedad tecnológicamente muy avanzada pero muy pobre ética y moralmente".

"Esta sociedad en la que se están perdiendo los valores de cooperación, solidaridad y empatía, sustituidos por una competencia feroz y un egoísmo extremo; en la que se consideran modelos a imitar a los ricos y poderosos, sin ni siquiera valorar los medios por los que han llegado a ese puesto, en vez de admirar y aprender de las personas ricas en valores que revierten al bien común", han añadido.

Desde el colectivo insisten en que "la situación de las personas sin hogar es un problema solucionable que las diversas administraciones tienen la obligación y la capacidad de resolver, priorizando el gasto público en urgencias como las que planteamos y no derrochando en asuntos innecesarios, inútiles o incluso dañinos".