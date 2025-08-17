Denuncian al Ayuntamiento de Cádiz "por dejar sin comida a las personas sin hogar en verano"

"En agosto el sistema de comedores se va de vacaciones". Esta es la denuncia que ha realizado el movimiento Nadie Sin Hogar, que ha elevado una denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz por la atención que "en verano" reciben las personas sin hogar; más en concreto, por la alumentación que reciben.

Según este movimiento, el servicio de comida de las entidades sociales este mes se sustituye por "una bolsa con 1 botella pequeña de agua, 1 yogur o similar, y 2 bocadillos de escaso contenido". Al menos en el comedor social Virgen Poderosa, que regentan las Hijas de la Caridad en la calle María Arteaga.

Se queja el movimiento de que este menú veraniego afecta a las personas que tienen la dentadura dañada, sufren falta de piezas dentales, "o directamente sin dientes, una situacion muy extendida entre la población sin hogar", ya que no puede masticar el pan de barra de los bocadillos "y sólo pueden comer el contenido del interior". De igual modo, se queja de que "en el contenido de los bocadillos no se esta teniendo en cuenta a la población musulmana, entregandose en ocasiones bocadillos de jamón que ellos no pueden comer".

Por contra, sí se mantiene -según reconoce el propio movimiento- el servicio de desayunos "de lunes a domingo", mientras que el de cenas "solo se mantiene de lunes a sábado". "Es decir, que durante el mes de agosto, de lunes a sábado la alimentación facilitada a las personas sin hogar ha pasado a ser muy deficiente, pero es que el domingo solo cuentan con el desayuno, ni comida ni cena", resume el portavoz de Nadie Sin Hogar, Miguel Carrera, en la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Fruto de esta alimentación, asegura la denuncia que hay personas que "están perdiendo mucho peso, hasta 8 o 9 kilos", que están "pasando hambre" o que entre las personas que padecen enfermedades "hay cosas que no pueden comer y tambien les esta sentando mal".

Aseguran que el Ayuntamiento ya tenía constancia de esta situación, trasladándole desde Asuntos Sociales que la provisión diaria de alimentos "está a cargo de los comedores sociales gestionados por entidades del tercer sector", que realizan "una labor extraordinaria con sus recursos y apoyos voluntarios, por lo que no consideramos viable exigirles una ampliación de servicios que exceda su capacidad operativa".

"El Ayuntamiento elude asumir su responsabilidad y desplegar los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas o relativas al cumplimiento del deber de proteccion de derechos fundamentales de las personas sin hogar contemplados en la Ley de Servicios Sociales de Andalucia", aseguran desde Nadie Sin Hogar, que pide al Defensor del Pueblo Andaluz "un nuevo procedimiento sobre este asunto, con un mayor afan investigador si cabe" contra el Ayuntamiento de Cádiz, ya que se trata de la segunda denuncia de este movimiento respecto a las carencias municipales en servicios básicos o en la protección de derechos fundamentales que siguen sin resolverse. "Con conocimiento de causa y habiendo recursos, solo puede considerarse crueldad institucional", dice Miguel Carrera.