El Ayuntamiento de Cadiz anuncia ahora que abre 24 horas y hasta el lunes su centro de día para personas sin hogar

Después de la muerte hoy jueves 22 de enero de una tercera persona sin hogar en la calle en tan solo 16 días, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que, "debido a las inclemencias meteorológicas previstas, tendrá operativo el centro Fermín Salvochea las 24 horas hasta el próximo lunes 26 de enero, inicialmente".

"Así, las personas sin hogar que lo deseen podrán pernoctar en las instalaciones durante este tiempo, facilitando también así la labor de Policía, Bomberos y ambulancias, que pueden trasladar a las personas al centro", añaden a través de un comunicado difundido casi a las 15:00 horas de esta tarde.

"Desde el Ayuntamiento se agradece el trabajo que realiza el equipo de calle, las entidades sociales y el voluntariado con el colectivo para trasladarse la información y su servicio constante", concluyen.

Ante este anuncio que solo llega tras una tercera muerte de una pesona en la calle hay que recordar que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ya anticipó el pasado martes 20 de enero días de lluvias, tormentas y fuertes vientos en Cádiz a partir del pasado miércoles 21 de enero con la entrada de la borrasca Ingrid, tal y como informó este periódico. "Este frente atlántico por el oeste barrerá toda la península con precipitaciones fuertes sobre todo en la tarde-noche, acabando así con el buen tiempo del inicio de la semana en Cádiz", añadía la Aemet. Las previsiones de la agencia estatal daban ya entonces lluvia desde el miércoles 21 de enero hasta el lunes 26 de enero, acompañado de horas de tormentas y vientos de unos 40 kilómetros por hora.

Desde eltiempo.es avisaban que los acumulados por lluvia en Cádiz podían superar los 40 litros en 12 horas o los 15 litros en una hora el miércoles 21 de enero. Y que las temperaturas continuarían "entre los 15 de máxima y los 8 de mínima, con una sensación térmica aún menor por la acción del viento". "La situación de inestabilidad seguirá el jueves con la entrada de otro frente que promete continuar con las precipitaciones. Una situación que se prolongará durante el viernes y todo el fin de semana e incluso principios de la última semana de enero. Por el momento, Aemet solo ha activado el aviso amarillo por lluvias en Grazalema y en el Campo de Gibraltar", concluían en esta web de previsiones meteorológicas.

Ya el pasado 28 de noviembre de 2025, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) volvió a denunciar denunciar "lo escandaloso" de que sigan viviendo y muriendo personas sin hogar en la calle y, más allá de reclamar viviendas sociales para todas, pidó al Ayuntamiento de Cádiz que ponga en marcha ya una serie de medidas de urgencia. Entre ellas figuran refugios climáticos, comedores municipales abiertos durante todo el año, una unidad de salud mental, alojamiento posthospitalario y duchas y taquillas, también en Puertatierra.