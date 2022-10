Los mercados de Cádiz buscan clientes más jóvenes con la venta online

Se necesitan clientes. El cartel, imaginario, podría leerse en cada uno de los puestos de los dos mercados municipales de Cádiz: el Central y el Virgen del Rosario. La enésima crisis golpea las arcas de los detallistas. Por eso, toda ayuda es poca. Y la puesta en marcha de un servicio de compras online a través de una web, impulsada por Asodemer (Asociación de Detallistas de Mercados), diseñada por la empresa Boca Bocao y desarrollada en el marco de un convenio entre la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial, no hará más que sumar, pues los vendedores no tendrán que invertir dinero alguno. Una empresa se encargará de realizar los repartos, que serán gratuitos. Eso sí, los detallistas tendrán que estar muy pendientes cada día para actualizar los productos que venden y sus precios.

Como todo proyecto, el arranque es pausado. Una decena de puestos lucen ya en la web www.mercadosdecadiz.com. Todos del Mercado Central. Pocos aún, pero el estreno de la página es un hecho. Falta información, dicen algunos detallistas, que mantienen dudas ante la iniciativa, pero diez de ellos se han lanzado ya. Uno es Alejandro Casado, de la pescadería Gamaza, en la Plaza de siempre. A su juicio es esta “una iniciativa fantástica y más en los tiempos que corren. Hoy en día casi todo se resuelve de forma online y no queremos quedarnos atrás”.

Muchas son las personas mayores usuarias de los mercados, poco o nada relacionadas con la tecnología, lo que en principio puede ser un obstáculo para este proyecto. Pero Casado asegura que “cada vez hay más mayores usando internet”. Aunque apunta que “es verdad que a los clientes les gusta venir al mercado y ver lo que van a comprar”. Una cliente apoya este último argumento del pescadero. “Yo tengo tiempo libre y como vivo cerca, prefiero venir. Pero la web puede ser útil para aquellas personas que trabajan por la mañana y no pueden venir a la Plaza”, señala.

Casado refuerza su exposición destacando que “con la pandemia mucha gente se ha acostumbrado a comprar por internet”. Y defiende que “la clientela fija confía en nosotros, ya sea de manera presencial o comprando online”.

Manuel Rodríguez Zamora, del puesto número 32 catalogado de carnes y recova, alaba una web “bien montada y explicada, y fácil para el cliente, con quien puedes conversar en un chat para aclarar dudas”. Al hilo de lo que se comentaba en la pescadería Gamaza, Manuel cree que esta iniciativa puede ayudar a ‘fichar’ nuevos clientes de un determinado perfil: “Un público más joven, familiarizado con la tecnología y que tenga poco tiempo para ir al mercado”.

“Todo lo que sea acercar el mercado a los clientes es positivo”. Óscar Gómez, de la frutería Irene, sostiene que “ya que se está perdiendo la costumbre de ir a comprar a los mercados, al menos de esta manera vamos nosotros hacia los clientes”. Vender online le supone “una venta fácil, con la que no contabas y que además no tienes que repartir”, aludiendo a la empresa que se encargará del transporte de los productos. También entiende que va a ser “difícil” afianzar este modelo de ventas “porque el mercado es un lugar donde va mucha gente mayor”, de ahí que coincida con sus compañeros en la necesidad de sumar a la causa clientes más jóvenes.

En el Virgen del Rosario se lo toman con más calma. También dicen varios detallistas que les falta información. Manuel Aragón, de la carnicería Santa Ana, declara que “no hay un volumen de ventas tan grande” para afrontar el proyecto online, y esperará “a saber las condiciones” para unirse a la web. Aragón aprovecha para quejarse de que este mercado de extramuros aguanta el tirón, como la aldea gala de Astérix, rodeado por enemigos en forma de supermercados. “No falta ni uno por esta zona. Dia, Carrefour, Jamón, Lidl, Mercadona… nunca se debió permitir esto alrededor del mercado, en el núcleo urbano. Deberían estar en zonas industriales para que los autónomos pudiésemos respirar”.

Rafael Acal, miembro de una conocida estirpe de carniceros gaditanos, reconoce que “toda publicidad viene bien”, aunque a él, cerca de la jubilación, “esto de internet me llega ya tarde”. Y coincide con su compañero Aragón en la feroz competencia de los supermercados: “No son más baratos que nosotros, pero ofrecen todo a la vez y para el cliente es más cómodo”. Pero regresa al tema que nos ocupa para responder, con gracia, a la pregunta de si colocará su puesto en la web. “Lo que haga falta. Por apuntarse se apunta uno hasta en El Ocaso”.

“Hay menos clientes y vamos tirando, pero la subida de precios es tremenda. Yo pagaba aquí 100 euros de luz y ahora estoy pagando el doble”. Por eso Jesús Saucedo, de la pescadería Mari Luz, ve en la venta online una oportunidad para abrir otra vía de ingresos. “Puede ser más cómodo para los clientes y aunque no me llevo bien con la tecnología, me voy a dar de alta en la web”, concluye.