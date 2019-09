Un mazazo para el empresario que va más allá de la pena de cárcel

La cara de Manuel García Gallardo a su salida de la Audiencia Provincial este martes tras conocer que había sido condenado a diez años de prisión era la de un hombre apesadumbrado. No era para menos. Todavía le queda una batalla y una bala ante el Tribunal Supremo pero el futuro se presenta muy negro.Una condena de cárcel como la que ha sufrido es ya un drama pero además de la posible entrada en la cárcel, García Gallardo ha salido tocado por varios aspectos. Quizás la única satisfacción que le ha podido quedar es que su madre ha salido absuelta de un delito penal, aunque sí va a tener que afrontar alguna responsabilidad civil.

El día que empezó el juicio, García Gallardo dijo a los periodistas que cubrían el juicio que venía a que se supiera realmente la verdad y añadió que todo este proceso, como después también apuntó en su declaración él mismo y sus abogados, que todo el proceso que había puesto en marcha la Zona Franca de Cádiz tenía como intención principal demorar todo lo posible el pago de los 13,4 millones que había sido valorada Quality Food en los juzgados de lo mercantil. A su juicio, con los intereses la cifra iba ya por 17 millones de euros.

García Gallardo necesitaba salir absuelto por lo penal para poder disponer de este dinero pero la jugada le ha salido mal.

No sólo no va a recibir ese dinero por parte de la Zona Franca, que es la que realmente ha respirado de manera momentánea, sino que además la Audiencia Provincial le ha condenado a pagar 594.000 euros de indemnización a Quality Food, así como diversas multas por los delitos por los que ha sido condenado que ascienden en total a 22.800 euros.

Además, en un proceso tan largo como ha sido este, García Gallardo también tendrá que afrontar una buena minuta por los abogados que le ha representado tanto a él como a su madre, entre los que estaba Manuel Baena Bocanegra, una de las grandes eminencias en el mundo del Derecho.

Además, no sólo no ha salido inocente sino que además Miguel Osuna, el ex delegado de la Zona Franca y con el que había acabado con muchas diferencias, ha salido absuelto en este caso.