“Lo hemos advertido en repetidas ocasiones. Los servicios de Policía Local se van a resentir y evidentemente uno de ellos es el control de la venta ambulante en la zona comercial del centro”. Ellos sabían que esto iba a ocurrir y está ocurriendo.

El representante sindical de la Policía Local, concretamente del sindicato UPLBA, Francisco Rama, insiste en que “quitar a los manteros de la calle Compañía está en manos del alcalde y de su equipo de Gobierno”.

Los comerciantes de esta céntrica calle y de la plaza de Las Flores denuncian no sólo la presencia de múltiples manteros que taponan la calle a los peatones y que, según ellos, representan una competencia desleal y un peligro sanitario ya que, muchos de ellos, no llevan mascarillas o no siguen los mínimos requerimientos sanitarios que exige la Ley tras la pandemia del covid.

Pero los comerciantes se quejan de los manteros pero su presencia la achacan a la falta de policías locales por culpa de los problemas laborales que les mantienen en pie de guerra con el alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

Pero este jueves podría ser el primer día del final de este problema laboral ya que, a partir de las diez de la mañana, el Ayuntamiento ha convocado a todos los sindicatos con presencia en la Policía Local (CCOO, CSIF, SPLK y UPLBA), además de UGT, Autonomía Obrera y la Junta de Personal para una comisión mixta de negociación “con el fin de retomar la negociación colectiva una vez finalizado el estado de alarma”, según reza en la convocatoria remitida a los sindicatos, a la que ha podido tener acceso Diario de Cádiz.

Rama cuenta que la vigilancia para disuadir la presencia de los manteros en la zona comercial del centro la llevaban a cabo agentes de Grupo Charlie de manera habitual, y cuando llegaban campañas con mayor afluencia de público como la de verano eran agentes del Grupo Omega, ya que los del Charlie se ocupaban de “hacer la arena”, como llaman ellos a la vigilancia en la playa. Pero recuerdan que llegó febrero y la falta de recursos personales puso fin a estos grupos de voluntarios.

Desde la Policía Local insisten en que esta situación de indefensión por parte de los comerciantes y de impunidad por parte de los manteros se prolongará al menos hasta octubre, que es cuando acaban los períodos vacacionales dentro del cuerpo y los recursos podrían incrementarse un poco más. “Para entonces, puede que al jefe de servicio sí le salgan los números y pueda mandar algún que otro día a algún agente para controlar la presencia de manteros”.

Sobre el encuentro de hoy, la Policía Local espera “algún planteamiento o compromiso” por parte de Personal. “Así debería ser porque me parecería surrealista que nos citen para negociar sin llevar por delante un compromiso firme y de futuro”, según sentencia Francisco Ramas.