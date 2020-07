Cuando los números no salen

Esta misma semana la comisión ejecutiva del sindicato UPLBA lanzó una carta abierta a la ciudadanía para tratar de explicar las causas del conflicto que la Policía Local mantiene abierto con el Ayuntamiento. Y entre los argumentos esgrimidos por el sindicato se encuentra, sabido es desde hace tiempo, la queja de contar con una plantilla muy corta. Tan corta que, esa era la cifra que contenía la carta, en cada turno prestan servicio en estas fechas entre diez y doce policías. El sindicato mantiene así que los números no salen.

Con el verano comenzado, al menos un tercio de la plantilla de la Policía Local de Cádiz se encuentra de vacaciones. El porcentaje no puede, por norma, sobrepasar del 33% de los efectivos, mientras que en otros departamentos municipales, afirma la UPLBA, la cuota puede alcanzar el 50%.

Esta circunstancia es la que explica el reducido número de agentes por turno, policías que están para todos los servicios que se requieran durante sus horas de guardia y que el propio sindicato desgranaba en su carta de esta semana: “Tráfico y seguridad vial, grúa, todo tipo de ordenanzas municipales, patrullas de barrios, mercados, centro comercial, piojito, auxilios humanitarios, seguridad ciudadana, playas, violencia de género...”.

Las cuentas del UPLBA cifran la plantilla de la Policía Local de Cádiz en 177 agentes, aunque son 115 los que forman parte de estos turnos, pues el resto de agentes se encuentran en segunda actividad y sus destinos están en las oficinas, lejos ya de la labor diaria que se ejerce en las calles.

Esos 115 efectivos se dividen en cinco grupos de trabajo: los turnos de mañana, tarde y noche y dos grupos más que cumplen el preceptivo descanso. Significa que cada turno cuenta con 23 personas, número que se reduce en verano con las obligadas vacaciones y que también se puede ver afectado por alguna baja de carácter puntual.

Estos números, muy bajos para el sindicato, influyen también en que ningún policía, ninguno, se haya decantado esta vez por formar parte de los grupos voluntarios, que entre otras labores se dedican a la vigilancia de las playas. Los agentes que se decantan por estos grupos aceptan una libre disponibilidad horaria que permite una mejor distribución de los servicios. Pero este año de momento, según este sindicato por la falta de efectivos de la plantilla, no hay voluntarios y las playas, por tanto, no se vigilan de manera habitual, sino que los policías acuden a ellas cuando son reclamados, como ocurre en otros espacios de la ciudad.

Y alerta la UPLBA que otro de los servicios que se está resintiendo por la falta de agentes es el de los motoristas, unidades más ágiles que un patrullero para controlar el tráfico en la ciudad y que, en estos momentos, se presta solo con dos agentes. Y en algunos turnos, con ninguno, según el sindicato.

Para los próximos meses, quizás en agosto, se espera la incorporación al cuerpo de la Policía Local de 25 agentes en prácticas que lograron su plaza superando las cuatro pruebas de la última oferta de empleo. Será un alivio para la plantilla pero con el condicionante de que, durante su labor en prácticas, tendrán que ir acompañados de un agente con experiencia y, además, no pueden ir armados. Una norma que el sindicato UPLBA no comparte, sobre todo porque no se da en otros cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Local. El sindicato, en todo caso, espera que pronto se convoquen las 23 vacantes que hay actualmente en el cuerpo, en un proceso muy esperado.