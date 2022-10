La luz hace subir las consultas en Facua Cádiz

La luz es oscura. Son oscuras las facturas, los criterios de pago, los conceptos, las posibles ventajas sociales, la constante subida de la suma final de la mensualidad... El recibo de la luz se ha convertido en un galimatías que provoca respingos en el usuario y que trastoca la economía doméstica toda vez que se trata de un servicio de primer orden, de primera necesidad, porque ya no hay nada, prácticamente nada, que no necesite de la red eléctrica para funcionar: cocinas, calentadores, ordenadores, móviles con sus cargadores... La luz ya no es la lámpara que cuelga en el techo. Y tal es la confusión que en Facua Cádiz, la asociación de consumidores, se ha duplicado en muy poco tiempo el número de consultas que este servicio está provocando en la ciudadanía. Facua atiende estas consultas de manera general, eleva a la categoría de reclamación para sus socios aquello que tiene rango de irregularidad manifiesta y, en todo caso, ha emprendido una campaña buzoneando una publicación en la que se anima al consumidor a no permanecer impasible ante los abusos que se pueden estar produciendo en las facturas.

Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, confirma este aumento de dudas y demandas por parte de los consumidores, hasta el punto de que en las oficinas gaditanas la subida de estas consultas ronda ya el 70% de la recibidas el pasado año por el mismo concepto. Pese a todo, la eléctricas y sus opacidades no logran desbancar de momento a los dos sectores líderes en reclamaciones en España: las telecomunicaciones y la banca.

La luz, en todo caso, es una preocupación porque afecta y mucho a las familias con menos recursos, porque su precio aumenta sin freno y porque su funcionamiento, y su reflejo en la factura, es muy poco comprensible para el consumidor: “Precio y confusión”, resume Yesa, que recuerda que estos problemas no vienen de la guerra de Ucrania ni de la crisis actual, sino que comienzan en 2003 con la decisión de la Unión Europea de liberalizar el sector eléctrico, con una libre competencia que “no beneficia para nada” al consumidor.

‘¿Problemas con la factura de la luz y el gas? No te calles y reclama’. Este el título del folleto editado por Facua, donde alertan de los posibles abusos que se pueden producir en la facturas de ambos servicios, en Cádiz más habitual en la luz que en el gas, por la aparición de conceptos que no han sido contratados o la ausencia de otros prometidos durante la comunicación de alguna oferta. En resumen, el incumplimiento de las condiciones que se puedan pactar. Sin olvidar una práctica que por desgracia sigue vigente: la de dar de alta en otra comercializadora sin que se haya firmado nada o sin haberlo autorizado por teléfono, muy al estilo del sector de telecomunicaciones.

En todos estos casos, Facua asesora a los clientes y aclara dudas. En caso de que se produzcan irregularidades merecedoras de una reclamación, la actuación de esta asociación de consumidores, con su servicio jurídico a la cabeza, necesita que el afectado se haga socio para llevarla adelante.

Jesús Yesa entiende que las últimas medidas anunciadas esta semana por el Gobierno pueden ir en la buena dirección, pueden ayudar a aliviar la mala situación de muchos hogares, pero lamenta que las medidas no vayan acompañadas de una mayor información acerca de instrumentos como el bono social: “Lo primero que habrá que conseguir es que la gente se entere de qué es el bono social; hay gente que no sabe que existe porque nadie se ha preocupado de comunicar que existe”.

Desde Facua, Jesús Yesa recomienda a los ciudadanos utilizar el comparador de tarifas que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un servicio público (hay otros de carácter privado) en el que solo hay que escanear el código QR que viene en cada factura o introducir algunos datos de manera manual para que el sistema ofrezca la mejor tarifa posible.