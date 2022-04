Facua cerró 2021 en Cádiz con cerca de 3.500 reclamaciones y consultas

Así, el pasado año 2021 Facua Cádiz recibió un total de 3.439 consultas y reclamaciones: 1.982 de las primeras y 1.457 de las segundas. No todas las consultas abiertas, pues, derivaron en reclamaciones.En este último grupo se recogen aquellos casos en los que una simple pregunta del consumidor no llegó a convertirse en una acción directa de Facua para reclamar algún derecho por los perjuicios causados en alguna relación comercial. las reclamaciones, en todo caso, que cuentan siempre con el asesoramiento directo del equipo jurídico integrado en Facua.

La triple exclusión bancaria

Advierte el secretario general de Facua en Cádiz, Jesús Yesa, del auge de reclamaciones que están llegando desde el sector bancarios y que provienen fundamentalmente de tres grupos de personas que están siendo excluidos por las entidades financieras por sus limitaciones a la atención presencial a sus clientes y el auge de los trámites digitales. Se trata de las personas mayores, muchas desplazadas de sus entidades por la exigencia de hacer transacciones electrónicas en internet o en cajeros sin saber cómo hacerlas; personas no tan mayores pero que no cuentan los conocimientos mínimos de informática o que simplemente no tienen ordenador y no saben manejarlos, y personas ya de todas las edades que han visto cómo el cierre de sucursales bancarias les ha dejado sin oficinas en su barrio o incluso en pequeños municipios. Jesús Yesa cita un reciente estudio del sindicato Comisiones Obreras en el que se afirma que en los últimos ocho años se han cerrado el 51% de las sucursales bancarias en España, una considerable cifra que no solo ha dejado en la calle a muchos trabajadores, sino que ha repercutido en una atención a los clientes que cada vez es menos presencial y que, por tanto, ha ido excluyendo a personas sin conocimientos informáticos y ni siquiera acceso a internet.