Una factura de 8.000 euros de Eléctrica de Cádiz derrite los ingresos de una nueva heladería

Helados, como las apetitosas cremas que venden, se quedaron Florencia Fernández y Francisco Capozzi cuando les llegó la factura de la luz del pasado mes de agosto. El ocho de julio abrieron Martonela, una heladería-crepería, en una parte del local que hasta no hace mucho ocupaba Galerías Lluch en la calle Ancha. “Esto nos cogió por sorpresa del todo. Nos han cargado casi 8.000 euros por un consumo de unos 12.000 kilovatios, una medida totalmente exagerada para el gasto de la maquinaria que aquí tenemos. Así que todo lo que habíamos conseguido ahorrar en el verano para seguir pagando se nos fue”, relata a este periódico Florencia. “Esto es una franquicia y hemos averiguado que el resto de las tiendas, que incluso tienen más metros cuadrados, menos necesidad de aire acondicionado y menos vitrinas, han pagado la mitad o menos.”

“Hemos ido a Eléctrica de Cádiz, hablamos con su director comercial, pero no nos dio ni un por qué de esta desmesurada factura ni soluciones, nada más que la posibilidad de una financiación [fraccionamiento y aplazamiento del pago] pero que tampoco nos sirve porque, en definitiva, los 8.000 euros hay que pagarlos igual”, cuenta esta joven emprendedora. “Además, no nos asegura que la de septiembre sea menor y eso es aún más preocupante porque sacamos en conclusión que esto puede seguir así”, añade.

Ante esta situación, Florencia y Francisco han encargado a un ingeniero una revisión de la instalación y, por supuesto, ya están consultando las tarifas de otras compañías. “No hubo ninguna empatía por parte de Eléctrica de Cádiz. Ni siquiera admitieron la posibilidad de un error o de una avería. Nos dijeron:esto es lo que consumieron ustedes, así que es lo que tienen que pagar y ya está”, asegura la propietaria de la heladería. “Preguntamos si cabía la posibilidad de alguna otra tarifa colectiva más ventajosa, pero nos dijeron que tampoco. Así que hemos presentado una queja y reclamación formal y, por descontado, no queremos seguir con esta compañía. Ya estamos en ello. No nos sentimos ni escuchados ni comprendidos porque no admiten ningún tipo de medida de contención para un establecimiento que acabamos de inaugurar. Asumir un gasto de 8.000 euros mensuales de luz es completamente inviable. Sobre todo si no te aseguran que las próximas facturas sean menores. Esos 8.000 euros son todos los beneficios que hemos obtenidos a puro pulmón durante el verano. Veremos cómo sobrevivimos a partir de ahora”, dice con preocupación Florencia.

“Nos dijeron que no podían hacer absolutamente nada más allá de fraccionar y aplazar los pagos mínimamente porque la energía ya estaba pagada”, recalca Francisco. “Con los números que nos han pasado, nos han destruido toda la contabilidad del verano, todo el esfuerzo que hizo el equipo, las más de 90 horas que trabajamos para la apertura del negocio. Porque ha sido un comienzo muy difícil que nos ha acabado partiendo por la mitad”, lamenta. “Ya nos han pasado el recibo y ahora estamos viendo cómo hacemos para pagar salarios. Que todo el trabajo del verano, de nuestra mejor temporada, se haya ido en luz es realmente frustrante y doloroso”, añade. “Les planteamos con mucho respeto que teníamos que encontrar una solución favorable para las dos partes porque ya no estoy pensando en cómo pago sino en si cierro ya”, relata Francisco. “Pero quien nos recibió nos dijo que detrás nuestra ese mismo día tenía cuatro reuniones más con empresas y particulares en la misma situación que nosotros”, asegura.

De entrada han apagado el aire acondicionado, pero no pueden desconectar nada más del equipamiento. Ni que decir tiene que, al tratarse de un local recién reformado, toda la iluminación es led, de bajísimo consumo. “Estamos recibiendo presupuestos de varias compañías, pero creo que finalmente terminaremos contratando con Iberdrola, con una compañía de una envergadura más grande, más competente, que tenga respuestas, y que realmente tenga una empatía con el emprendedor que lo que quiere es trabajar. Porque nosotros simplemente lo que queremos es trabajar”.

Florencia asegura que ya le han hecho un cálculo aproximado y que incluso si hubiesen consumido esos desmesurados 12.000 kilovatios, habrían pagado la mitad, impuesto del tope del gas aparte. De los 8.000 euros de factura, 2.000 corresponden a este último concepto. “Esto es un gasto inasumible para la facturación y la proyección de crecimiento que tenemos”, asegura. En Martonela trabajan dos empleadas, además de los dos propietarios. “Obviamente esto ha repercutido en medidas drásticas de recortar horarios y jornadas laborables, en todo, más allá de en nuestro ánimo”, lamenta.

Pero ¿se plantean cerrar? “Si la situación cambia, no, pero si no lo hace, si me llega otra factura de 8.000 euros, sí ,al día siguiente”, reconoce Florencia. “He hecho un estudio de mercado y el promedio que me está dando Eléctrica de Cádiz es de 0,30 el kilovatio. Endesa, Naturgy y Repsol y Iberdrola están en un promedio de 0,18. Está Eléctrica de Cádiz a casi el doble”, concluye Francisco.