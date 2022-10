Eléctrica de Cádiz pierde al menos 700 clientes en seis meses

Ante la imparable subida de la factura de la luz, quien no se ha cambiado ya de compañía, está consultando precios y no tardará en hacerlo. Este proceso se ha acelerado en los último meses, hasta el punto de que Eléctrica de Cádiz, una compañía mixta de capital mayoritariamente municipal, ha perdido a unos 700 clientes de en torno a unos 57.000 entre los meses de marzo y septiembre de este año, según reconoció esta mañana el concejal de Hacienda y presidente de la empresa, José Ramón Páez. "No es un dato exacto, porque en ese tiempo pueden haberse ido 2.000 y haberse incorporado y vuelto 1.400", respondió a pregunta de este periódico en el transcurso de una rueda de prensa en la que anunció un paquete de medidas para intenta paliar, al menos en parte, el incremento del recibo. Eléctrica de Cádiz no dispone a día de hoy de ninguna previsión sobre cuántos clientes puede terminar perdiendo la compañía tras las últimas subidas de las facturas, contestó Páez.

El edil adelantó que el Ayuntamiento ampliará en 2,5 millones de euros las ayudas para pagar la factura de la luz de los hogares de las familias que lo necesiten, pero no precisó a partir de qué requisitos. Sí aclaró que este dinero saldrá de los remanentes de los presupuestos municipales, que beneficiará a aquellos autónomos y trabajadores que estén sufriendo la subida en sus economías familiares, que se hará fuera de los Servicios Sociales, pero tampoco precisó cómo ni a partir de que rentas familiares, si bien dejó bien claro que no estarán disponibles para los autónomos "a quienes les vaya bien" el negocio.

La segunda medida que anunció Páez es la ampliación del protocolo de fraccionamiento y aplazamiento del pago de las facturas, que ya existe, hasta a tres facturas, una novedad que ha consensuado con Vecinos de Cádiz, Federación 5 de Abril, la organización que aglutina a las asociaciones de vecinos. De hecho será estas organizaciones la encargada de recibir las peticiones y trasladarlas a Eléctrica de Cádiz.

Continúan, además, los cursos y talleres de formación sobre cómo consumir menos energía y cómo hacer más eficientes los hogares con el fin de reducir el gasto en electricidad, dijo el edil, quien también adelantó que se pondrá en marcha un nuevo protocolo sobre los cortes de suministro.

A lo anterior se añade "una campaña informativa" que pretende combatir los "malentendidos y bulos intencionados que conducen a otros malentendidos", dijo Paéz. El edil hizo mucho hincapié que ni Eléctrica de Cádiz ni él como presidente son los responsables de la subida de la factura de la luz, que deriva de la reciente indexación a los precios de mercado y a un incremento generalizado y mundial de los de la energía. El concejal aseguró que Eléctrica de Cádiz está cobrando hoy la energía a precio de coste, de manera que no está percibiendo beneficios y que de ninguna manera esta subida está financiando las pérdidas en las que incurrió la compañía, "que quedaron cubiertas con la ampliación de capital que asumieron todos los socios, incluido el Ayuntamiento, con 3,5 millones de euros".