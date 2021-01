La lluvia chafa el inicio de las rebajas... y las devoluciones

Las rebajas arrancaron este jueves en la capital gaditana marcadas por el mal tiempo, que dejó en casa a muchas personas ávida de ofertas y deseosas de realizar las pertinentes devoluciones -que en los primeros días de rebajas superan a las compras- tras comprobar que los Reyes Magos les habían dejado tallas erróneas o productos con algún desperfecto. O simplemente no de su agrado. Con lluvia y frío, el Centro Comercial Abierto del casco antiguo resulta perjudicado. Aun así, y a pesar de la falta de ambiente, no se podía decir que las tienda estuviesen vacías. Habrá que esperar una mejoría del clima. Hay tiempo por delante para hacerse con los chollos, aunque no tanto para devolver.

Además de la lluvia mucho tiene que ver en la falta de movimiento la ausencia de tiendas de Inditex, que en cualquier 7 de enero estaban de bote en bote. Sin Zara, Bershka y Lefties, la ciudad pierde estos días trasiego de compras. Aunque en las tiendas de grandes firmas textiles que quedan en el centro, como Springfield o Mango, o la propia Stradivarius de Inditex, sí había cierto movimiento.

En el centro comercial Bahía de Cádiz, con El Corte Inglés e Hipercor, el cobijo que suponen sus instalaciones y el parking subterráneo permitían una importante afluencia de público. En algunas de las firmas de ropa, como Álvaro Moreno, se producían considerables colas. Era día de devoluciones, mayormente. Y en cuanto a las rebajas apuntaba un dependiente que el público cree, de manera errónea, que por acudir el primer día va a encontrar más género, cuando en sucesivos días va entrando más mercancía, que se complementa con las numerosas devoluciones realizadas.