“La juventud tiene mucho que decir y que aportar en esta epidemia”

La epidemia del coronavirus ha afectado prácticamente a toda la sociedad, a todos los ámbitos. Nadie ha escapado a este problema, de una manera u otra. En el caso de los jóvenes, sin afortunadamente incidir, en líneas generales, en su salud, sí ha marcado sus relaciones sociales, además de afectar a sus procesos de aprendizaje educativo. Además, están en el disparadero por quienes les acusan de irresponsables sin tomar medidas como ponerse las mascarillas o guardar distancias. Como siempre, generalizar acarrea injusticias.

“Tienen mucho que decir y que aportar”. Así lo entiende Fernando Carmona, médico internista e integrante del equipo Covid del Hospital Puerta del Mar. Su experiencia en primera línea le ha llevado a un par de institutos a hablar con los jóvenes sobre lo que está aconteciendo. Y a conocer qué piensan. “No solo es una epidemia con solución en el ámbito sanitario o político, o nos involucramos todos o no saldremos. Y la juventud tiene mucho que aportar”, explica Carmona. La primera charla-coloquio fue en el IES Fernando Aguilar Quignon y la segunda en Salesianos. “Entre 15 y 17 años, una buena edad para asumir información. Se les explica todo aquello que pueden hacer por los demás”, dice.

“He percibido en los jóvenes desinformación. Creo que no se les ha explicado todo correctamente”

Carmona asegura haber percibido “desinformación” en sus encuentros con los jóvenes, ya que “muchos no acaban de entender la necesidad de distanciarse metro y medio o cómo el virus se transmite. O no conocen qué tipo de mascarillas son las que deben usar para asegurarse de no contagiarse y no contagiar. Tienen ideas muy generales”. ¿Irresponsables? Carmona prefiere pensar “que no se les ha explicado todo correctamente. En estas dos charlas he comprobado que una vez explicado todo, lo asumen. Muestran interés y tienen predisposición a colaborar”.

Carmona ha charlado con estudiantes del IES Fernando Aguilar y Salesianos

“Transmito mi experiencia para que ellos se conciencien de que con poco se puede hacer mucho. Que entiendan que no es un capricho llevar la mascarilla o guardar distancias”, añade el doctor. Siempre “en su lenguaje, sin palabrería científica, de la forma más sencilla posible”, haciendo hincapié, por ejemplo, en que celebren reuniones con poca gente y en espacios abiertos.

“Hay que entenderles. El Covid ha descuadrado sus vidas, su ocio, su manera de relacionarse”

En estas charlas Carmona les hace ver “la responsabilidad que tienen hacia los demás, para no poner en peligro a sus familiares, especialmente a los abuelos. Y que procuren evitar contactos de riesgo, compañías que no conocen para no entorpecer el rastreo, así se gana mucho en la lucha contra el virus”.Carmona les repite en sus encuentros que “no vengo a meteros miedo, pero sí a ser realista”. Desde esa realidad que él vive en el hospital les traslada que yo no es un experto “porque nosotros también estamos aprendiendo día a día más allá de los artículos científicos”. Además, pone sobre la mesa una idea. “Sería bueno que existiera una iniciativa en la que personajes famosos, los que son sus ídolos, realicen una campaña para concienciar a los jóvenes”, indica.

Carmona rompe una lanza en favor de los adolescentes y jóvenes. “Tienen sus preocupaciones y las restricciones les agobian. Hay que entenderles. El coronavirus les ha descuadrado sus vidas, su ocio nocturno, su manera de relacionarse”, expone. Porque “aunque parezca que están todo el día en casa jugando a la Play Station o con el móvil, ellos necesitan esas relaciones interpersonales. Tienen mucha vida digamos que virtual, pero necesitan el mundo real, ahora cambiado por la epidemia, si no para ellos esto no sería un trastorno. Y lo es”.