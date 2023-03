La izquierda de Cádiz sigue sin aclarar su futuro: coalición o por separado

Los dos bloques en los que actualmente anda dividida la izquierda gaditana de cara a las próximas municipales siguen sin acercar posturas de cara a esa lista unitaria que todos dicen querer. Meses después de iniciar el proceso de fusión y confluencia, Adelante Cádiz sigue al margen de ese otro conjunto de colectivos denominado Izquierda Gaditana; y no solo eso, sino que los dardos se siguen cruzando entre ambas siglas mientras las posturas siguen igual de alejadas, o de cercanas.

Izquierda Gaditana ha sido la última en pronunciarse respecto a este largo proceso de intento de unión, insistiendo a la otra parte en que el momento actual “no es tiempo de ultimátum sino de generosidad”, en referencia a ese plazo del 6 de marzo que Adelante Cádiz daba como máximo para lograr el esperado acuerdo. “Es tiempo de ceder a las posturas iniciales para llegar a un punto de acuerdo en el que todas las organizaciones y entidades se encuentren cómodas, ya que nadie entendería que después de ocho años de gobierno ahora haya obstáculos para trabajar conjuntamente”, añaden desde Izquierda Gaditana.

Recuerda esta coalición formada por Podemos, Izquierda Unida, Ganar Cádiz, Equo y Alternativa Republicana que el proceso de unidad se inició en 2021 y que desde entonces han sido varias las invitaciones enviadas a Adelante Cádiz para que se sume. La última se remonta a noviembre de 2022; “y no fue hasta el 11 de enero de 2023 cuando se aceptó iniciar las negociaciones, es decir, dos meses después”.

Desde ese momento reconocen que han sido varios los encuentros mantenido entre ambas partes, habiendo trasladado Izquierda Gaditana una última propuesta “para resolver la fórmula jurídica o encaje legal” de la coalición que espera “sea valorada como una propuesta para avanzar en todos los demás aspectos ( candidatura, programa, campaña…)”.

Por eso, la coalición actual asegura que acudirá a la reunión convocada para el lunes “pero no para que sea la fecha límite, sino para que sea un punto de impulso a las negociaciones ya que la voluntad es la de mantener la unidad”.

“ Izquierda Gaditana no considera que el 6 de marzo tenga que ser una fecha tope, y acudirá a dicha reunión sin límite temporal para la negociación, solo la que establezcan los plazos legales, que en todo caso sería en el mes de abril. Tendrá que haber todas las reuniones que hagan falta hasta entonces, y a eso les invitamos, a seguir negociando durante el mes de marzo para trabajar la unidad y no desperdiciar ese tiempo, ya que la gente no entendería que tras ocho años de gobiernos juntos, nuestras papeletas para estas elecciones fueran por separado”, concluyen desde Izquierda Gaditana, en un claro recado a Adelante Cádiz.