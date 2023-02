"Que todas las partes estén cómodas", la clave de la confluencia de izquierdas

Los días van pasando y el acuerdo que se antoja claro y que ambas partes reclaman no llega, no termina de cerrarse. La izquierda de Cádiz sigue deshojando la margarita respecto al número de listas que presentará a las próximas elecciones municipales. La opción de una única formación, que es la que todos aseguran querer, no termina de cerrarse ante la falta de acuerdo entre Izquierda Gaditana (que es la coalición ya creada con cinco organizaciones diferentes "más la sociedad civil") y Adelante Cádiz.

Según trasladan desde Izquierda Gaditana, la clave en estos momentos es "que todas las partes estén cómodas en la propuesta de una única candidatura". Y es que en Izquierda Gaditana se incluyen ya los partidos políticos Ganar Cádiz, Izquierda Unida y Podemos, a los que tendría que sumarse también ahora Adelante Cádiz. Todos ellos con determinados posicionamientos o condicionantes que se habrían puesto sobre la mesa y que han provocado que hasta la fecha no se haya cerrado el acuerdo definitivo.

"Hay un altísimo grado de acuerdo en términos políticos y de gestión. Ahí no hay ningún problema, entre otras cosas porque ya se comparten instituciones y hay un trabajo detrás", trasladan desde Izquierda Gaditana, que insisten en su mensaje de conseguir "la confluencia absoluta", "que todas las organizaciones de la izquierda en Cádiz vayan en una sola lista".

En el camino de lograr ese objetivo, tampoco comparten el escenario actual Adelante Cádiz e Izquierda Gaditana. Esta segunda formación niega haber recibido ultimátum o plazo alguno (hasta el 6 de marzo para tomar una decisión, como trasladaron a este periódico desde Adelante Andalucía). "Los ultimátum los marcarán los tiempos que tenemos, que son los electorales", responden al respecto tras conocer ese supuesto plazo "por los medios de comunicación".

Tampoco hay acuerdo respecto al posicionamiento de Adelante Cádiz de estar esperando una respuesta a su última propuesta de acuerdo. "No es una propuesta de Adelante Cádiz a la espera de nuestra respuesta. Hay propuestas de ambas partes que hay que sentarse y analizar", responden, asegurando que "ha habido un intercambio reciente de propuestas".

"Esperamos que en cuestión de días volvamos a sentarnos", trasladan desde Izquierda Gaditana, que insisten en ver como necesario "conseguir el objetivo de la confluencia".