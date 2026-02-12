IU denuncia el bloqueo del PP al acceso a los protocolos de actuación sobre personas sin hogar en parques y jardines

Izquierda Unida (IU) Cádiz ciudad anuncia que elevará a Pleno a través de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) la solicitud de acceso a los protocolos e instrucciones dadas por el consistorio a la empresa que gestiona la limpieza y mantenimiento de Parques y Jardines respecto a las personas sin hogar que pernoctan en estos espacios públicos. La formación política solicitó acceso a la documentación municipal, sin que hasta ahora se haya tenido respuesta.

La petición de esta información se hace después de la denuncia presentada por el Comité de Empresa sobre la existencia de un "protocolo de la vergüenza" que obliga a los trabajadores al "hostigamiento" de las personas sin hogar. IU lamenta que la falta de transparencia del PP en este asunto y la rapidez de Bruno García en aprobar un nuevo protocolo "den la razón por la vía de los hechos a la denuncia". IU Cádiz ciudad vuelve a denunciar una vez más el bloqueo del Partido Popular al acceso a esos protocolos que "bajo la apariencia de ‘tareas de limpieza ordinaria’ tenían como finalidad perseguirlas".

"La dejadez de Bruno García y su equipo en transparencia choca con la rapidez con la que han actuado para formalizar un nuevo protocolo en la materia y que presentaron el viernes 6 de febrero en la Junta de Gobierno Local", sostienen. Desde la formación señalan que esta forma de actuar "parece que tiene como objetivo ocultar las instrucciones y protocolos previos que fueron denunciados por el ‘maltrato’ que suponía a las personas sin hogar, demostrando la total falta de ‘humanidad’ de él y su equipo hacia las personas sin hogar".

"Han tenido que fallecer cuatro personas en las calles de nuestra ciudad y formularse una denuncia por parte de los trabajadores de los servicios municipales para que el gobierno de Bruno García reaccione e incorpore en la atención a las personas sin hogar a las y los trabajadores sociales, lo cual demuestra una práctica que viene dándose desde el principio del mandato y es que el concejal de Asuntos Sociales solo acierta cuando rectifica lo que hace por presión de colectivos o trabajadoras y trabajadores", concluyen.