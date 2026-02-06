El Gobierno local de Cádiz aprueba un protocolo para la limpieza de parques y jardines con personas sin hogar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado esta mañana de viernes 6 de febrero un 'Protocolo para la limpieza de los espacios públicos en convivencia con la presencia en los mismos de personas sin hogar'. Se trata de una respuesta a la denuncia del Comité de Empresa de la UTE adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines, que acusó a la firma de obligar a los trabajadores a cumplir "un protocolo de la vergüenza", "inhumano porque vulnera los derechos humanos", en tanto que "se retiraban todas las pertenencias de estas personas para trasladarlas y eliminarlas en el punto limpio", con sanciones, en el caso de negarse aplicarlo. Una denuncia de los representantes de los trabajadores de la que se han hecho eco los dos grupos de la oposición, que han dirigido duras críticas contra el equipo de Gobierno y el propio alcalde, Bruno García.

El protocolo presentado esta mañana por Bruno García "tiene su origen en el procedimiento reglado que durante años viene llevando a cabo el Ayuntamiento de Cádiz para la limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas y parques en los que pernoctan o permanecen personas sin hogar, consistente en la coordinación entre Medio Ambiente (Parques y Jardines), Servicios Sociales (equipo de calle de personas sin hogar) y Policía Local". El alcalde ha añadido que esta medida fue propuesta por parte de los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con los que mantuvo una reunión el pasado jueves en el Ayuntamiento para abordar la situación de las personas sin hogar de la ciudad, entre otros asuntos.

"La finalidad de este protocolo es garantizar la protección de las personas sin hogar y preservar sus efectos personales, haciendo compatible esa protección con la debida observancia de la limpieza y salubridad de los espacios públicos de la ciudad". El procedimiento consiste en que cada vez que sea necesaria la limpieza de uno de esos espacios será preciso comunicar a los Servicios Sociales la necesidad de que las personas sin hogar sean informadas.

Los Servicios Sociales Municipales, a través de los equipos de calle que atienden a este colectivo "pasarán antes de cada limpieza a realizar por parte del personal de mantenimiento y de limpieza en general. Y solo tras esa visita y una vez finalizada su acción, será cuando comience el servicio de limpieza. Antes de su inicio de la limpieza, la Policía Local se personará para acompañar a los trabajadores durante todo el proceso, quedándose hasta la finalización de la carga de los residuos retirados". Esta manera de proceder es, según el alcalde, la que se ha aplicado hasta ahora.

Enseres de personas sin hogar recogidos de un parque. / D. C.

El mecanismo de control

La novedad es la siguiente: "Para garantizar que este procedimiento que se establece en forma de protocolo de actuación se introduce en el mismo un "mecanismo de control" que garantice que las tres unidades administrativas implicadas en el mismo han desarrollado su labor de manera satisfactoria. Para ello deberá ser rubricado in situ, sobre plantilla prefijada para esta actuación por parte de Servicios Sociales, Medio Ambiente y Policía Local".

“Se actúa con el mismo procedimiento de siempre, sin hostigar, poque soy absolutamente contrario a cualquier tipo de hostigamiento a las personas sin hogar”, ha manifestado con contundencia el alcalde. Bruno García volvió a recordar los refuerzos en la atención a este colectivo que está impulsando el equipo de Gobierno, refuerzos que ya presentó esta misma semana a los colectivos sociales en la Mesa de Personas sin Hogar. El alcalde, además, dirigió duras críticas contra Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y su portavoz, David de la Cruz. "Con el anterior equipo de Gobierno el albergue estaba en una situación lamentable, con hongos en las paredes y sin agua caliente -dijo mostrando unas fotos- y se desalojó a estas personas de los jardines de la Puerta de Tierra y de otros sitios. Que explique David de la Cruz cuál fue su función en todo eso cuando era asesor del entonces alcalde, José María González".