La inteligencia artificial pone la tecnología al servicio de la imaginación humana

"Lo importante no es la tecnología en sí, sino lo que tú puedes hacer con ella", explica hiperactiva Ruth Falquina, el ejemplo personificado (y avatarizado, aunque esa acción no la recoja el diccionario todavía) de que se puede trabajar y "cocrear" con la IA (inteligencia artificial) desde la playa de La Barrosa. El proceso de cocreación entre la IA y el creativo que le guía "posiciona la tecnología al servicio de la imaginación humana", comentó Falquina durante las jornadas 'La inteligencia artificial está cambiando el mundo', dentro de los actos paralelos al Congreso de la Lengua en el Palacio de Congresos.

Antes que Falquina contase de qué iba esto de la IA, un avatar y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, habían tenido un amago de conversación. Tomás Flores, director de Radio 3, presentó a Hiperia, el primer contenido audiovisual creado con IA. Bueno, para ser más riguroso, se presentó el propio avatar, que explicó que su tecnología le permite aprender continuamente porque va haciendo frente a desafíos y que se dedica a buscar historias interesantes y bien documentadas.

Nadia Calviño reconoció que "le había impresionado mucho" la explicación "del robot" y, espoleada para que le hiciera alguna pregunta, la ministra le consultó a Hiperia su opinión sobre cómo afecta la IA para cambiar el mundo (nombre de las jornadas). Hiperia, sin ruborizarse ni despeinarse, agradeció a la vicepresidenta la pregunta y le soltó una gran parrafada con todos los argumentos, que sintetizados trataban sobre las nuevas oportunidades que abre en el mundo de los negocios ("facilita crecimiento económico"), la salud ("detección temprana de enfermedades y mejora de la investigación"), la reducción del consumo energético y del impacto ambiental ("para hacer un futuro más sostenible") y en el día a día de las personas gracias a los asistentes virtuales ("resolver problemas"). Pero reconoce también que abre desafíos éticos.

"Por todo eso es tan importante que la IA piense en español. Es fundamental que el español esté en esta fase de concepción de la IA, porque si no va a pensar en inglés o en chino y va a tener una visión del mundo como lo entienden esas lenguas", fue la conclusión de Calviño. Las jornadas estaban organizadas por el PERTE Nueva Economía de la Lengua (junto al Instituto RTVE y el Ayuntamiento), dentro de la estrategia del Gobierno para aprovechar el potencial del español como factor de crecimiento económico.

Marta Guerrero El sector jurídico y el sanitario son clave en el procesamiento de datos en los que la IA puede ayudar a identificar y tratar documentación para aligerar

La lingüista computacional Carmen Torrijos es responsable de IA en Prodigioso Volcán e ilustró al respetable sobre cómo aprenden las máquinas. "Los sistémas informáticos aprenden observando nuestros datos. Todo se reduce a los contextos en los que se producen las palabras porque el significado para las máquinas es el contexto habitual donde se dan los datos".

Los proyectos que se pueden llevar a cabo son infinitos, lo que falta es la imaginación para llevarlos a la realidad. Y entre los ejemplos de esos creativos están Ruth Falquina (CEO de Estado Latente), Marta Guerrero (coordinadora del Instituto de Ingeniería del Conocimiento), Enrique Ruiz (director de Empleabilidad de Microsoft) y Pere Vila (director de Tecnología, Innovación y Sistemas de RTVE).

Enrique Ruiz El cambio es tal que no solo habrá nuevas profesiones, sino que afectará a todas. La clave es adaptarse para sacarles el máximo provecho

Para Falquina la IA es la musa del siglo XXI, "capaz de crear todo lo que tienes en la cabeza", de modo que "quien más sepa de IA, tendrá más superpoderes para cocrear". Para que ese proceso sea más eficaz hace falta saber hablar con las máquinas en "su lenguaje" y ponerse las pilas porque los años en la IA es como el de los perros, un año humano vale por 20 en IA al ritmo que va. También explicó que estamos en un momento extraordinario para reconvertirnos y que la prueba y error con la que aprende la IA son los datos, no ya en lenguaje de ceros y unos, sino que hablamos de la música, las imágenes. Y emulando a Bizarrap y Shakira recitó un "Una IA como yo no está pa un dato como tú", aunque no se atrevió a cantarlo.

Ruiz considera que el uso de los modelos de lenguaje por parte de la tecnología es un salto como lo fue en su día internet y que marcará la creación de las nuevas aplicaciones. Ejemplifica como en una cita médica, la IA podrá escuchar la conversación entre médico y paciente y resumir y transcribir los datos principales para completar la historia clínica, liberando así al profesional de las tareas administrativas que ahora le quitan tanto tiempo.

Pere Vila No es que la IA vaya a sustituir a las personas, se trata más bien de que las personas que entiendan cómo usar la IA van a sustituir a las que no

El director de Empleabilidad de Microsoft describió los problemas para encontrar perfiles y animó a todo aquel que tenga curiosidad, que pruebe con las aplicaciones gratuitas y se formen, "que la tecnología no es compleja" y hace falta gente en el sector, "y no hablo de programadores informáticos".

Vila explicó la docena de proyectos en los que RTVE usa la IA, sobre todo para almacenar archivos tras un análisis automático del contenido. Pero también para crear contenido que no se haría de otro modo o para "potenciar el trabajo del informador" apoyándole en sus tareas.

El reto para el español lo explicó Guerrero gracias a las nuevas oportunidades que plantea "con dominios específicos con datos privados de difícil acceso" o "en tareas muy complejas" (resumir textos muy largos, por ejemplo).

El punto final a las jornadas lo puso la divulgadora lingüística Elena Herraiz, que se aventuró a explicar cómo funciona el lenguaje computacional y desarrolló una dinámica para ejemplificarlo con preguntas a la herramienta Chat GPT, a la que le pidió una versión de El Quijote en gaditano, que continuase un chiste o algún refrán.