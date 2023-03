El uso del lenguaje en un futuro dominado por las nuevas tecnologías volvió a centrar una de las sesiones plenarias del IX Congreso de la Lengua Española de Cádiz. El reto apunta a ser titánico si nos fiamos de la cantidad de veces que ese asunto sale a relucir en buena parte de las reuniones de este congreso dedicado al mestizaje y la interculturalidad pero en el que el tema del uso del español en las nuevas tecnologías se convierte en algo más que recurrente. Hoy ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, que maneja los asuntos económicos pero que también asume las competencias de la transformación digital, quien ha hecho un llamamiento a afrontar con valentía, y dinero, el reto de lograr que la inteligencia artificial piense en español.

Intervino Calviño esta mañana en el congreso en la sesión plenaria en la que el Instituto Cervantes dio a conocer sus proyectos académicos y culturales para fomentar el uso y la enseñanza del español en todo el mundo a través de su extensa red internacional de centros: hasta 87 repartidos por 44 países.

“Es momento de grandes de retos y de extraordinarias oportunidades en relación con nuestra lengua, porque las nuevas tecnologías suponen, por un lado, el reto de preservar la diversidad y la riqueza de la lengua española y, por otro, potenciar su valor global”, dijo Nadia Calviño deteniéndose en el imparable proceso de digitalización que se ha acelerado tras la pandemia.

Dijo la vicepresidenta que el español es uno de los idiomas más ricos del mundo, un idioma único: “Creo que una de las fortalezas del español es su capacidad de adaptarse a las necesidades culturales y también evolucionar en el tiempo. Y ahora, precisamente, toca adaptarnos a las nuevas tecnologías”.

Fue en este punto cuando Nadia Calviño comenzó a desgranar las inversiones que el Gobierno de España tiene previstas, o ha ejecutado ya en parte, para que el español, un español plural y panhispánico, no pierda comba en el complejo futuro tecnológico. En primer lugar, el PERTE de la nueva economía de la lengua, proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica financiado con los fondos europeos Next Generation y que tiene en su base un primer objetivo claro: “Para que esas nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial, no solamente hablen y entiendan el español disverso que existe en todos los países que compartimos esta lengua común, sino que además comprenda las diversidades, que piense en español”.

“Está claro –continuó la ministra ante la sesión plenaria del Congreso– que si queremos que nuestra cultura, nuestra identidad, esté presente en las nuevas tecnologías, tenemos que asegurarnos de que no piensen solo en chino o en inglés, sino también en español. Y para eso tenemos que actuar ahora, cuando aún son incipientes estas nuevas tecnologías, como estamos haciendo con este proyecto estratégico”.