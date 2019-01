"Solo pido que ingresen el dinero de inmediato porque lo necesito"

Begoña Cid está desesperada. Se matriculó en el curso Mecánica de Bicicletas dirigido a personas en riesgo de exclusión social, que comenzó el 26 de noviembre y se desarrolla en el IFEF, porque ella carece de ingresos y esta acción formativa incluye una beca de 12 euros por día efectivo de asistencia (a lo que hay que descontar el 2% de retención del IRPF). Pero a día de hoy, a poco más de dos semanas de que acabe el curso, no ha recibido ni un euro de esa beca.

El de Mecánica de Bicicletas es uno de los 15 cursos de formación becados que anunció el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre y que están dirigidos fundamentalmente a mujeres, jóvenes, desempleados de más de 45 años y personas sin hogar.

"Entré en el curso a través del orientador de Asuntos Sociales. Me pareció muy buena idea cuando me lo planteó porque es algo de formación y, además, percibiría algún ingreso. Pero vamos a finalizar el curso y no hemos cobrado nada. Es indignante", se lamenta esta mujer de 51 años, quien asegura que necesita ese dinero para subsistir: "Yo no tengo ingresos. No tengo ni para comer. El Ayuntamiento me paga una parte del alquiler, pero yo tengo que pagar el resto. Si no cobro la beca, no puedo pagar el alquiler, ni la luz. Me van a cortar la luz y estoy al borde del desahucio. No tengo para comer ni para lavarme. Llevo los zapatos rotos porque no puedo comprarme otros".

Asegura que desde el principio está preguntando por la beca, "pero me están dando largas. Solo pido que ingresen el dinero de inmediato porque yo lo necesito. ¿Qué clase de cursos son estos para personas en riesgo de exclusión social? Esto no es comprensible. Aquí no hay seriedad ninguna. Anuncian el curso a bombo y platillo, y es un engañabobos. Siento que se están pitorreando de mí. No es justo. Si me corresponden 50 euros a la semana, que me los den", expresa con desesperación.

Begoña Cid afirma que el pasado 4 de enero habló con un responsable del curso para contarle sus circunstancias personales y la necesidad de cobrar la beca. "Me dijo que el martes 8 de enero vendría un técnico del Ayuntamiento al que podría trasladarle mi situación. Cuando hablé con él, me dijo que las becas ya estaban lanzadas, pero no se sabía el plazo de pago. Entonces, enojada, le pedí hablar con algún superior y me dirigió al director de los cursos en la Delegación Municipal de Asuntos Sociales", relata.

Acudió a esta Delegación y le atendió la secretaria, que le comunicó que "tardarían al menos tres semanas en pagar. Vamos, que va a finalizar el curso y no hemos cobrado", se queja.

Esta mujer manifiesta que empezó esta acción formativa "con mucho entusiasmo" y ahora se encuentra "desmoralizada y destrozada" porque, insiste, "esto es un engañabobos. Ahora estoy en peor situación porque tengo que asistir a las clases para cobrar y mientras estoy allí, no puedo moverme para buscar algo para poder pagar la casa y comer".

Se entristece cuando recuerda las pasadas navidades, en las que ha podido comer gracias a la Fundación Virgen de Valvanuz.

Desde el Ayuntamiento aseguraban este martes que esas becas se van a pagar, pero al tratarse de unas ayudas nuevas, "había que buscarle un encaje". Así, han tenido que realizar los trámites administrativo correspondientes y el viernes pasado, "se aprobó en la Junta de Gobierno Local y ya se ha solventado el problema".