Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz

La borrasca Leonardo está provocando incidencias de cierta consideración en Cádiz capital, especialmente en la zona del Paseo Marítimo que es la que se está llevando la peor parte del importate temporal marítimo asociado a este río atmosférico
1/49Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz/Jesús Marín
