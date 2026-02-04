Borrasca Leonardo
Mapa de zonas inundables en Cádiz
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín

Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz

La fuerza del frente atlántico está provocando ciertas incidencias en la ciudad

Alerta en Cádiz por la borrasca Leonardo, en directo

La borrasca Leonardo está provocando incidencias de cierta consideración en Cádiz capital, especialmente en la zona del Paseo Marítimo que es la que se está llevando la peor parte del importate temporal marítimo asociado a este río atmosférico

Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
1/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
2/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
3/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
4/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
5/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
6/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
7/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
8/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
9/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
10/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
11/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
12/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
13/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
14/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
15/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
16/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
17/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
18/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
19/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
20/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
21/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
22/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
23/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
24/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
25/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
26/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
27/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
28/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
29/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
30/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
31/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
32/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
33/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
34/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
35/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
36/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
37/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
38/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
39/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
40/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
41/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
42/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
43/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Jesús Marín
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
44/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
45/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
46/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
47/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
48/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González
Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz
49/49 Imágenes de los principales destrozos provocados por la borrasca Leonardo en Cádiz / Julio González

También te puede interesar

Lo último

stats