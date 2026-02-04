El I Certamen de Poesía Juan Carlos Aragón ya tiene nombre ganador

La escritora cubana Martha Jacqueline Iglesias Herrera (La Habana, 1975) ha obtenido el máximo galardón del I Certamen de Poesía Juan Carlos Aragón por su libro A través del tiempo, presentado bajo el seudónimo de Ojo de Horus. Este galardón literario, dotado con 700 euros y publicación del libro ganador, del que se entregarán 50 ejemplares a la autora, en concepto de derechos, ha sido convocado por la Fundación Juan Carlos Aragón, que preside Luisa Tejonero, y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasol.

El jurado estuvo presidido por el escritor y periodista Juan José Téllez Rubio, secretario de la Fundación Fernando Quiñones; con la participación de Josefa Parra Ramos, poeta y directora de la Fundación José Manuel Caballero Bonald; Manuel Barea Patrón, filólogo y antropólogo, profesor-tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Cádiz; y Marta González Mera, periodista, docente de Lengua y Literatura y escritora.

El libro A través del tiempo, escrito en rima asonante, es un viaje a través de la geografía de las emociones, de la sensualidad y de las experiencias cotidianas. Su publicación será presentada, durante el próximo mes de marzo, con motivo de la entrega del premio, en la sede de la Fundación Cajasol.

La Fundación Juan Carlos Aragón, con sede en Cádiz y en su compromiso con la promoción de la cultura y la creación literaria, pretende con este premio, al que han concurrido más de 300 originales procedentes de distintos lugares del Estado español y de Iberoamérica, visibilizar la dimensión literaria del célebre autor de agrupaciones carnavalescas de la capital gaditana, pero también profesor de filosofía, articulista y autor de una novela, dos libros de poemas y, también, ensayos.

Poeta y narradora, Martha Jacqueline Iglesias Herrera es Licenciada en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de La Habana. Entre sus publicaciones están Los 360 minutos de Gustavo Cabernet, Libro de los talleres, Editorial Dunken, Argentina (2008); el poema Si no fuera de ti, Antología 1001 Poemas, Dexeo Editores, España (2009); el poema La Mendiga, Antología The World´s Greatest Letters, Perú (2021); Desearte en abril KDP Amazon (2019); El Muriente de Lupi y otros cuentos KDP Amazon (2020); Si no fuera de ti KDP Amazon (2023).

Otras de sus creaciones poéticas se encuentran en revistas digitales como Letralia (Venezuela), Baquiana (Estados Unidos), Artesanías Literarias (Argentina) y Gaceta Virtual (Argentina). Pertenece al Directorio Remes y es miembro de Poetas del Mundo. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son: Tercera mención del II Certamen Internacional de Poesía Libre Artesanías Literarias 2009 (Argentina).

Además, la autora ha resultado finalista en varios certámenes internacionales de poesía y relato corto. Cuenta en su haber con varios libros inéditos de poesía, el libro de relatos Código Die y las novela El Kébir (2020), Cielo que huye (2021), Operación Pirámide (2022) y El Círculo Drocorniano (2025). También es fundadora y director del blog Letraweb.