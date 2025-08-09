La Fundación Juan Carlos Aragón convoca la primera edición de su certamen de poesía

En su compromiso con la promoción de la cultura y la creación literaria, la Fundación Juan Carlos Aragón, creada alrededor de la figura del insigne carnavalero y escritor gaditano, convoca el I Certamen de Poesía Juan Carlos Aragón. Un reconocimiento que la entidad pone en pie con la colaboración con la Fundación Cajasol.

Hay que recordar que este es el segundo premio que pone en marcha este año la Fundación Juan Carlos Aragón que ya concedió y entregó el Premio Capitán Veneno a la letra más transgresora del Concurso Oficial de Agrupaciones en esta pasada edición 2025.

En esta ocasión, la entidad mira hacia la otra faceta en la que brilló el autor gaditano con la creación de este galardón a la mejor obra de poesía de temática libre realizada para esta convoctoria. Los trabajos pueden ser entregados hasta el 1 de octubre.

Las bases del I Certamen de Poesía Juan Carlos Aragón