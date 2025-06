“He tenido que esforzarme el doble que los demás para llegar a la misma meta”

Gloria Bazán (Jerez, 1991) se convirtió hace dos años en la primera persona con parálisis cerebral que lograba ser concejal en España. Incluida en el puesto número 8 de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Cádiz, la mayoría absoluta del proyecto de Bruno García hizo que, además, esta trabajadora social entrara en el gobierno municipal con tres áreas a su cargo: Salud, Juventud e Infancia y Artesanía. En esta entrevista, Gloria Bazán repasa estos dos primeros años de debut político en el consistorio gaditano y reflexiona acerca de su persona y de cómo afronta su labor cotidiana desde su condición de persona con discapacidad.

Pregunta.–¿Qué balance hace de sus dos años de presencia en el gobierno municipal de Cádiz? En lo personal.

Respuesta.–Estos dos años han sido para mí un auténtico máster, con un aprendizaje brutal, tanto en lo político como en lo personal. Para mí está siendo un proceso constante de crecimiento y aprendizaje, que valoro enormemente.

P.–¿Y desde el punto de vista de la gestión política, cuál sería su propio balance?

R.–En el terreno político también hemos aprendido bastante en estos dos años, y no dejamos de hacerlo, porque en política se aprende y se debe aprender todos los días. Lo primero, respecto al funcionamiento interno de la administración, y luego, sobre la importancia de tener una visión política a medio y largo plazo, algo que sigo desarrollando día a día. Este tiempo me ha permitido conocer mejor a mis equipos en las diferentes delegaciones municipales y me ha dado la oportunidad de hacerlos partícipes de esa transformación que queremos para nuestra ciudad, llevando al terreno técnico los objetivos políticos para la mejora de Cádiz.

P.–Cubre usted tres áreas de gobierno: Salud, quizás la más visible; Juventud e Infancia; y Artesanía. ¿Cuáles son sus retos?

R.–Queremos que Cádiz continúe promocionando la salud, el bienestar y los hábitos de vida saludable, y desde la Delegación de Salud es uno de los objetivos principales, a lo que responden iniciativas como la Feria de la Salud y las Jornadas de Salud Mental, una responsabilidad en la que trabajamos de la mano de las asociaciones y colectivos que conforman la Mesa de la Salud. Creemos que es necesario crear alianzas con la sociedad para promocionar la salud y, por eso, también estamos en permanente contacto con colegios profesionales y entidades con las que poder colaborar y llevar a cabo acciones conjuntas.

Si la salud es importante, no menos lo es cuidar de nuestros jóvenes y pequeños. Desde la Delegación de Juventud e Infancia impulsamos actividades en nuestras instalaciones y en las calles que visibilizan la importancia de los valores en estas etapas de la vida y hacerles conscientes de lo mucho que pueden aportar a la sociedad.

Por último, desde la Delegación de Artesanía nos esforzamos en impulsar y proteger este sector artesanal local, que es parte importante de la economía y el empleo en la ciudad, y del atractivo de Cádiz para quienes viven aquí y para quienes nos visitan. A través de iniciativas como ferias, mercados y colaboraciones con asociaciones artesanas, se fomenta la comercialización de productos artesanales y se apoya la profesionalización del sector, preservando las tradiciones artesanas y reforzando su papel en la identidad cultural gaditana.

P.–Cádiz cuenta, como apuntaba, con asociaciones de pacientes y familiares de numerosas patologías. Además, son muy activas. ¿Cómo es el diálogo con ellas?

R.–Trato siempre de atender con diligencia cada asociación que llega a las delegaciones. Hemos trabajado en cada área con las respectivas asociaciones que corresponden. Por ejemplo, en Juventud, trabajo con las distintas asociaciones creando grupos de trabajo en las que organizamos eventos tan distintos pero tan complementarios a la vez como el Femanca, el Día de la Infancia o el Día de la Juventud. Y en Salud, también pasa igual, hay bastante relación con asociaciones que pertenecen a la Mesa de Salud, donde siempre tratamos temas diversos en cuanto la construcción entre todos de una promoción de la salud más eficaz en la ciudad y al alcance de toda la ciudadanía.

“Me gustaría ser un espejo para otras personas en situación similar a la mía”

P.–Imagino que no se trata solo de escuchar. Estas asociaciones suelen tener demandas importantes.

R.–Las inquietudes del movimiento asociativo son también las inquietudes de la sociedad. No son solo demandas, también iniciativas, y ambas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la ciudad, algo que compartimos desde este equipo de gobierno.

P.–Al llegar a la Delegación de Salud se encontró con algunos programas funcionando, como ‘Bajemos a la Calle’ con Cruz Roja, o con algunos estudios estadísticos sobre la salud por barrios. ¿Cómo van los programas, se mantienen bien?

R.–Todo lo que funciona y es beneficioso para la ciudad, queremos que continúe siéndolo. Un ejemplo de eso es precisamente el programa ‘Bajemos a la Calle’ que se realiza desde este Ayuntamiento con Cruz Roja de Cádiz y que es un ejemplo de cooperación entre administraciones y sociedad para ayudar a nuestros vecinos. Recientemente, este programa municipal ha sido reconocido con el Premio RELAS a la Buena Práctica en Salud, lo que nos anima a seguir impulsando acciones como ésta y avanzar en este camino, porque no podemos quedarnos solo en lo que hay, sino ir siempre a mejor.

P.–Una de las novedades fue la Feria de la Salud del año pasado, que funcionó muy bien. ¿Habrá segunda edición? ¿Cómo será?

R.–Efectivamente. La Feria de la Salud ha sido una iniciativa pionera de este equipo de gobierno con la que queríamos visualizar la importancia de la salud, la prevención y el bienestar entre la ciudadanía, implicando a todos los agentes sociales, y, pese al aprendizaje de ser la primera vez, el resultado fue bastante óptimo, lo que nos anima a hacer una segunda edición este año. De momento no puedo adelantar mucho, porque es un evento en el que trabajamos mano a mano desde el Ayuntamiento, desde sus diferentes áreas y delegaciones, con el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda del SAS y las diferentes entidades sociales de la ciudad, pero sí puedo avanzar que habrá novedades y destacar que hay muchísima participación, algo que nos parece fundamental. Una implicación que agradezco de corazón.

P.–No es de su competencia, pero le pregunto: ¿Le preocupa el atasco en Atención Primaria y los problemas de las listas de espera? ¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento?

R.–El tema sanitario es fundamental para nuestra sociedad, y debe ocupar a todas las administraciones dentro de sus competencias. Me consta que el gobierno autonómico está haciendo lo mejor posible y trabajando día a día por mejorar la Atención Primaria y la sanidad en general, y confío en que se logrará.

“En la segunda Feria de la Salud habrá novedades y muchísima participación”

P.–¿Por qué decidió entrar en política?

R.–Mi decisión de entrar en política vino marcada por ese deseo de contribuir a impulsar políticas de inclusión y demostrar que la igualdad es posible, y lo hice después de demostrármelo a mí misma, principalmente, en el ámbito profesional y laboral. Y me alegra estar dentro de un equipo de gobierno que es consciente de la necesidad de impulsar esas políticas de inclusión en las diferentes actuaciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento, avanzando poco a poco, pero sin pausa. Es lo que promuevo desde las diferentes delegaciones que asumo, y muy especialmente entre la juventud y la infancia, para fomentar la participación de personas con discapacidad en la vida pública de la ciudad y para que no pierdan el ánimo de saber que es posible.

P.–¿Siente que, en general, ha tenido que demostrar más que otras personas por su discapacidad, por su parálisis cerebral?

R.–Mi discapacidad tiene su origen en una parálisis cerebral en el momento del parto, y, por eso, desde niña soy consciente de ella y de lo que implica. Siempre he tenido que esforzarme el doble para llegar a la misma meta que las demás personas, y eso implica un esfuerzo físico y mental importante. Sin embargo, a lo largo de la vida, cuando se van sorteando obstáculos y alcanzando metas, veo que merece la pena echarle tiempo a las cosas y demostrar que al final se obtiene el resultado deseado. También es verdad que muchas veces el esfuerzo necesita venir también acompañado de un poco de suerte, y me siento muy afortunada y orgullosa de haber tenido una mezcla de los dos.

P.–No sé si se siente un ejemplo para las personas que están en una situación similar a la suya en cuanto a padecer una discapacidad.

R.–No sé si soy un ejemplo, pero me gustaría ser un espejo para otras personas con una situación similar a la mía, que pudieran ver reflejada la motivación de que todo se puede conseguir con esfuerzo y trabajo, porque no hay otra solución. Hay mucho sacrificio para obtener muchos logros como conseguir autonomía, estudiar una carrera, conseguir un empleo y crear una familia, para lo que no hay otro secreto que no sea ver las metas a corto plazo y trabajar día a día para alcanzarlas.

P.–Bruno García, actual alcalde, es de Jerez y comenzó como concejal hace muchos años... ¿Se ve usted, de Jerez y concejala, de alcaldesa de Cádiz alguna vez...?

R.–Bruno conoce Cádiz tanto como la siente, y eso, junto a su experiencia, hace que sea un perfecto alcalde para esta ciudad. Ahora mismo, como concejala, estoy aprendiendo muchísimo. Ser alcalde de una ciudad como Cádiz son palabras mayores.