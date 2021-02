“Los gaditanos debemos concienciarnos para ser usuarios de nuestra propia ciudad”

José Manuel Serrano Cueto es director de cine, escritor y promotor cultural, pues de su empeño nació en la calle Beato Diego de Cádiz la Casa del Terror y lo Fantástico, un pequeño rincón de misterio en torno a sus exitosa serie de libros ‘Cádiz oculto’. Posee, pues, una opinión amplia y fundada de varias parcelas de la cultura, y por tanto de la influencia que la pandemia está teniendo en ella: “Las restricciones, que son brutales en todos los sentidos, no dejan hacer prácticamente nada. Los cines tienen un aforo tan limitado que muchas salas en España han cerrado temporalmente porque es imposible mantenerlas. Veremos luego si no vuelve a abrir alguna. Seguramente. El horario, también, el toque de queda... Todo afecta a todos los negocios en general, pero a la cultura en particular. Y eso que se ha demostrado que no hay ningún brote localizado en ningún espacio cultural, y por eso se ha querido lanzar la consigna de cultura es segura. Pero parece que aquí se aplica la regla a todo en general sin ver las particularidades”.

Con un rodaje pendiente que tiene previsto comenzar en Madrid en junio, ahora le está resultando complicado avanzar en algunos aspectos del documental: “El mundo de los rodajes está muy limitado. Queríamos adelantar una serie de entrevistas a actores mayores, y nos está siendo muy difícil porque algunos no quieren que vayamos, no podíamos por el cierre perimetral. Es complicado porque son actores mayores”.

También con una obra de teatro pendiente de estrenar en Madrid, y lista desde hace casi un año, destaca el efecto dominó que los aplazamientos provocan en todo el equipo: “actores, director, productor, escenógrafos... de esa obras no les entra dinero. Igual si se paraliza un rodaje, afecta a actores, cámaras, montadores, maquilladores... ¿Esto quién lo paga, quién cubre estas cosas””.

Y en su último proyecto gaditano, el de la Casa del Terror y lo Fantástico, Serrano Cueto lamenta que el cierre perimetral ha demostrado que los gaditanos deben “concienciarse” de ser “usuarios de su propia ciudad, entiendo que debe ser algo a largo plazo. Pero si nosotros mismos no somos capaces de hacer que la ciudad subsista gracias a nosotros mismos... Comprando en comercios de toda la vida, del barrio, y a nivel cultural, con nuestros museos y salas”. Su pequeño museo de Beato Diego ha logrado un cierto equilibrio gracias al aumento de productos de su especializada tienda”.