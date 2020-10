Un documental de Serrano Cueto rescatará del olvido al actor que hizo ‘San Valentín’

El largometraje documental Osario norte, los últimos días de San Valentín, que rescata la figura del actor Jorge Rigaud, se rodará casi en su totalidad en 2021 y tendrá tintes de “thriller documental”, cine negro al estilo del que se rodaba en España en los años 50 y en el que Rigaud participó. La película, cuya preproducción acaba de comenzar, contará con la participación esencial de Pedro Casablanc y la dirección del gaditano José Manuel Serrano Cueto. El rodaje se desarrollará entre Madrid y Leganés.

Jorge Rigaud, también conocido como George Rigaud, se hizo muy famoso al interpretar a San Valentín en el El día de los enamorados (Fernando Palacios, 1959) y Vuelve San Valentín (Fernando Palacios, 1962), aunque la carrera de este actor es mucho más extensa. Nacido en Buenos Aires en 1905, participó en numerosas películas francesas antes de asentarse en España. De físico imponente, se caracterizó en personajes simpáticos, educados y elegantes. Sin embargo, la realidad de sus últimos días contrastaba con esos roles instalados a menudo en clase social alta.

Jorge Rigaud vivió su ocaso solo, olvidado y, a tenor de las crónicas de la época, presuntamente desatendido por el sistema sanitario del madrileño Hospital Provincial tras sufrir primero el atropello de una moto y después un desvanecimiento durante un paseo. El 17 de enero de 1984, el actor fue trasladado a un geriátrico en Leganés y falleció muy poco tiempo después.

En la ciudad de Leganés, donde vive el escritor y cineasta Serrano Cueto, descansan los restos de Rigaud. Serrano Cueto, impulsor y director de este proyecto, recuerda cómo surge la idea del documental: “El Día de los Difuntos de 2012 me acerqué al cementerio de San Salvador de Leganés para buscar la tumba de Jorge Rigaud y dejarle unas flores. Quería tener este gesto hacia él. No encontré la sepultura. Pocos días después, y tras ponerme en contacto con el archivo del cementerio, supe que los restos del actor descansan en el osario norte. Aquello me sobrecogió. Esta estrella tan querida, popular por su interpretación de San Valentín, cuya canción dice ‘San Valentín yo no te olvido’, yace en cambio olvidado en una fosa común”.

A partir de ahí, Serrano Cueto se interesó aún más por la figura del actor, pero sobre todo por saber qué sucedió en sus últimos días: “Comencé a investigar y, durante ese periplo, le conté la historia de Rigaud a Pedro Casablanc, que quedó impresionado”. Casablanc no dudó en informarse por su cuenta, y, consternado, estas fueron las palabras que le transmitió al director: “Acabo de leer el artículo de El País contando su muerte y es terrible. ¡Qué barbaridad!”. Serrano Cueto le planteó entonces la idea de rodar un documental.

A su vez, Serrano Cueto ha emprendido la tarea, que también se recogerá en el documental, de conseguir sacar simbólicamente de la fosa común a Rigaud a través de la petición al Ayuntamiento de Leganés de una placa que lo recuerde en algún lugar de la ciudad. Precisamente el actor falleció en la calle Cádiz de Leganés.