Un gaditano al frente de la música de la Catedral de Sevilla

Francisco José Cintado Briceño está vinculado a la música mañana, tarde y noche, en su Cádiz natal y donde siempre procura estar, y en la Sevilla profesional donde cada vez va plantando más hondas raíces. Siempre la música como hilo conductor de una vida que ahora se afianza más, si cabe, en la capital andaluza, donde Cintado acaba de hacer historia al ser nombrado Maestro de Capilla de la Catedral hispalense.

Esta designación tiene una doble vertiente histórica. En primer lugar, por lo poco habitual que tiene que un gaditano se haga cargo de una responsabilidad para un organismo sevillano como el Cabildo Catedral; y en segundo, porque Cintado se ha convertido en el primer laico que accede a este puesto desde que fuera creado en el año 1503.

“Siempre ha estado en manos de un sacerdote; pero el maestro de capilla anterior, que es un sacerdote de Palencia que lleva desde 1985 al frente de esta labor, se jubila. Y ven que no hay ya sacerdotes con conocimientos musicales, porque ya en los seminarios ha dejado de estudiarse Música, por lo que han buscado fuera de la Iglesia a un profesional de la música”, explica Francisco Cintado, llegando al escenario en cuya ecuación entró su currículum. “Crearon un pequeño comité del que formaba parte el maestro de capilla, el deán de la Catedral y el director del Conservatorio Superior de Sevilla. Y ahí surge mi nombre como la persona más cualificada, por mis titulaciones y por mi experiencia”, cuenta Cintado, que ya en su día estuvo colaborando en la Catedral de Cádiz -“aunque entonces no había títulos ni nombramientos”, recuerda- para solemnizar las celebraciones.

“Me llaman a finales de agosto, a principios de septiembre tengo una entrevista, luego se propuso al Cabildo y se aprueba”, resume. Y hace unos días llegó el nombramiento oficial, “de momento por un año, que se irá renovando automáticamente si no hay problemas”.

Francisco Cintado, que es profesor de Orquesta en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales, iniciará esta andadura de la mano de su predecesor, que se retirará finalmente en la próxima fiesta de la Inmaculada (el 8 de diciembre). Desde entonces, este músico gaditano será el responsable de toda la parte musical de la Catedral de Sevilla.

A su cargo, pues, tendrá el coro que ensaya dos días a la semana en la propia Catedral, la orquesta que se reúne en ocasiones puntuales (con motivo de la Inmaculada, con el denominado Carnaval, que son los tres días previos al Miércoles de Ceniza; y en Corpus) y la escolanía (que participa también puntualmente, siempre que hay baile de Seises, y que proviene de un colegio con el que el Cabildo Catedral mantiene un acuerdo).

Ante esta nueva responsabilidad, Cintado no esconde su orgullo profesional y personal, ya que tanto en Cádiz como en Sevilla ha estado siempre estrechamente vinculado con la música religiosa. No en vano, en su ciudad natal dirige la coral Canticum Novum, ofrece conciertos de órgano (muchas veces acompañado de la soprano Ángeles Ocaña) o coordina las actuaciones del grupo de amigos de la Ópera en la sede de Aires de Cádiz de las Puertas de Tierra. Y en Sevilla, además de su ocupación en el Conservatorio dirige un coro, de nombre Manuel de Falla, que curiosamente protagoniza el que hasta ahora había sido su único vínculo con la Catedral hispalense, al cantar el pasado año la misa estacional con la que la hermandad del Gran Poder culminaba las misiones.

“Mis amigos de aquí me dicen que he entrado en la historia al ser la primera vez que una persona no sacerdote o religioso accede a este puesto de maestro de capilla. Pero más allá de eso, que puede ser una anécdota, lo cierto es que tener la Catedral de Sevilla como centro de actividad, como el sitio al que acuda casi a diario, en el que entre como en mi casa para hacer música… tiene un punto muy emotivo para mí. Solo pensar en los ensayos de la coral por la noche, que son dentro de la Catedral, me emociona. Estoy muy contento. Para mí es un orgullo ocupar esta responsabilidad y lo voy a llevar lo mejor que pueda”, afirma este gaditano que ha conquistado la Catedral de Sevilla.