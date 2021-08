El freno a los pisos turísticos en Cádiz irá a Pleno por segunda vez sin acuerdo con el PSOE

Asimismo, ambos salen al paso de las críticas de la portavoz socialista por el hecho de que el periodo de consulta pública y presentación de sugerencias se haya abierto en verano. Al hilo, tanto Mures como Vila destacan que el PSOE no ha presentado ninguna propuesta para enriquecer el debate, y por lo tanto entienden que “estará a favor de la regulación, porque no queremos pensar que la portavoz socialista haya renunciado a trabajar una sugerencia por el simple hecho de que el proceso ha sido en los meses de julio y agosto, porque eso significaría que ha antepuesto sus comodidad y sus vacaciones a participar en una consulta sobre un asunto trascendental para Cádiz. No creemos que haya sido así, preferimos pensar que está a favor de la propuesta y no tiene más que añadir”.

Respecto a las declaraciones de la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, sobre que es preciso escuchar a todas las voces e intereses que confluyen en este problema, el Equipo de Gobierno lo rechaza. “ Desde el Gobierno local vamos a defender sólo los intereses de las vecinas y vecinos de la ciudad, no de quienes especulan con el presente y el futuro de Cádiz, de los promotores y de quienes viven fuera y utilizan la ciudad como un patio trasero para enriquecerse y especular” , inciden tanto la concejala de Turismo, Monte Mures, como el concejal de Urbanismo, Martín Vila, quienes consideran que “si el PSOE está con los especuladores y quiere atender sus propuestas, tiene un problema porque por ahí no vamos a pasar, y los vecinos y vecinas ya están cansados”.

Los ediles de Turismo y Urbanismo se quejan de un verano “saturado” que “deriva a la turistificación”

Los concejales de Urbanismo y Turismo, Martín Vila y Montemayor Mures, aseguraron ayer que “el Equipo de Gobierno ha estado un año detrás del PSOE, meses y meses negociando con el Grupo Municipal Socialista que, con sus negativas, ha estado ralentizando el proceso durante meses. Y ante la situación que se vive, no nos ha quedado más remedio desde el Gobierno local que abrir la consulta ahora. Claro que es tarde y que deberíamos haber abierto antes este proceso, pero si se ha demorado ha sido por el PSOE y su actitud entorpecedora, oscura y nada clara en este asunto. Confiamos en que la clarifique con un voto a favor en el Pleno. De hecho, la misma propuesta que se ha sometido a consulta pública la tiene el PSOE desde mediados de junio sin que haya respondido al gobierno local”.

El Equipo de Gobierno recuerda que en la ciudad se ha vivido este año “un verano con una afluencia de gente como no se recuerda, con calles abarrotadas, bares y restaurantes completos a una semana vista y saturación de servicios en distintas zonas de la ciudad, en lo que constituye una evidencia más de la deriva hacia la turistificación que está viviendo la ciudad y que es preciso regular para que se mantengan las principales ventajas de la afluencia turística limando los inconvenientes que apareja, sobre todo, en cuanto a derecho a la ciudad y derecho a la vivienda”.

“Por otra parte, y queremos dejárselo claro a la portavoz del PSOE, no sólo no existe división entre Urbanismo y Turismo en este asunto; es que el Equipo de Gobierno está a una, y no sólo estamos unidos dentro del Gobierno local, sino que también estamos con los colectivos sociales, asociaciones de vecinos, y vecinas y vecinos en general, que conforman un bloque común, un bloque de ciudad. Quien no se ubica, quien no sabe con quién está todavía es el PSOE, que tiene simplemente que elegir dos opciones: si está con los especuladores o si está con el derecho a la ciudad”, concluyen Mures y Vila.