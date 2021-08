El PSOE sigue sin desvelar si dará o no su llave para frenar los pisos turísticos en Cádiz

Cuando apenas quedan unos días para que se convoque el Pleno extraordinario al que el equipo de Gobierno de José María González llevará una modificación del PGOU para limitar el crecimiento desmesurado de las viviendas con fines turísticos (VFT) en Cádiz, el PSOE, que tiene la llave para que salga adelante, sigue sin desvelar si votará a favor o en contra. No obstante, todo parece indicar que la propuesta del Gobierno local no prosperará. A no ser que el concejal de Urbanismo, Martín Vila, y el resto de los ediles de las delegaciones implicadas (Turismo, Vivienda y Empleo) abran una vía de diálogo y negociación con los socialistas, una vez estudiado el expediente y todas y cada una de las 187 alegaciones presentadas, y lleguen a un acuerdo. Así se desprende de las declaraciones que la portavoz del Grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, hizo ayer en la Cadena Ser.

“La postura del Partido Socialista no se ha movido ni un ápice desde nuestro programa electoral de 2019”, aseguró Rodríguez. “Ya entonces nosotros hablábamos –con la terminología precisa, porque utilizarla de forma confusa conlleva que la ciudadanía no la tenga clara– de regular las viviendas turísticas mediante una ordenanza con posterior modificación del PGOU. De ahí hasta ahora ha llovido mucho, con confusiones, con terminología tergiversada y con intereses, que a veces parece que más que poner en valor la necesidad de vivienda pública en la ciudad y buscar el equilibrio con otros sectores económicos, tan necesitados, se buscan titulares, polémicas y la confrontación con partidos políticos con los cuales debería pesar mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

A la pregunta cerrada de Manu Sola sobre si están de acuerdo o no con los términos en los que se propone esa regulación, Rodríguez responde:“El primero que se tiene que poner de acuerdo es el concejal de Urbanismo con las ediles del resto de las delegaciones implicadas. Lo que no se puede es hablar algunas veces de viviendas turísticas y otras de apartamentos turísticos, como hace el propio alcalde... Aquí tenemos un problema que ayer salía en prensa [lo publicó hace unos días este periódico:en Cádiz se abre una media de un piso turístico por día] y es la proliferación de las viviendas con fines turísticos, es decir, aquellas que nuestro vecino de al lado puede poner en un portal y alquilarla en los términos establecidos por la regulación de la Junta de Andalucía. Una regulación que sale en 2016, cuando nadie sabía el alcance que iba a tener este fenómeno. Y que es absolutamente necesario volver a regular y darle una vuelta”.

“Limitarlos, por supuesto que sí. Lo que no entendemos es que se tenga que extender a otros sectores”, matiza la portavoz socialista. “Y hablábamos de uso hotelero. Y hablábamos también de la implicación de otras delegaciones. Porque entiendo que la edil de Turismo tiene muchísimo que decir, con un plan estratégico externalizado y que estamos pagando todos los gaditanos y que dice que Cádiz no tiene camas suficientes, camas de calidad, camas que generen empleo, para que Cádiz entre en el programa autonómico de grandes ciudades turísticas, para que se convierta en puerto base de cruceros”.

“Tendrá que sentarse [la edil de Turismo, Montemayor Mures] con el señor Vila. Y el señor Vila con su compañera de partido, la señora Eva Tubío [concejala de Vivienda]. Y ver qué pasa con Procasa: ¿por qué tiene los alquileres al mismo precio que el mercado? ¿por qué venden como un logro tres viviendas dentro de la ordenanza de alquiler justo? ¿Por qué Servicios Sociales, cuando debe pagar su porcentaje de alquiler a las familias vulnerables, lo hace mal y tarde y provoca desalojos y desahucios?”, critica Rodríguez. “Creo que las viviendas con fines turísticos pueden aliviar muy mucho el problema de la vivienda en Cádiz, que es un problema de siempre, que está ligado al Empleo... otra delegación implicada que lleva el señor Carlos Parada. Es un problema que debe tratarse de manera transversal”.

¿Pero,van a votar a favor o en contra? “Tenemos que ver el expediente completo”, responde la portavoz socialista. “Nosotros no damos un paso sin mirar un papel. Y no sólo una vez. Y si se han presentado 187 alegaciones, tendremos que mirar una por una. Porque todos los colectivos merecen el mismo respeto y tienen el mismo derecho a expresarse [...] Habrá 167 que son iguales, pero hay 187: de Centro Comercial Abierto, de Horeca, de ciudadanos, de vecinos...”.

“Queremos tener una opinión consensuada–insiste Rodríguez– Frente al sectarismo, frente a la imposición, abogamos siempre por el diálogo con todas las fuerzas vivas de la ciudad. Creemos que es de primero de Política. Porque de todas se aprende, te guste lo que te digan o no. Sólo así te enriqueces. Lo contrario es enrocarse, que es donde está el señor Vila. No estamos diciendo que estemos a favor o en contra. Simplemente, decimos que ellos saben cuál es nuestra postura. Somos menos criminalistas con determinados sectores. Dialogamos por el equilibrio, el crecimiento, la vivienda en Cádiz, el empleo. Y todo ello va en un pack conjunto. No se puede hacer el parcheo continuo al que nos tienen acostumbrados. El Partido Socialista tiene una vez más la responsabilidad que elude el equipo de Gobierno. Y en eso estamos”.