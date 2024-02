La enfermera gaditana Beatriz Gutiérrez obtiene el premio nacional a la Mejor Tesis Doctoral

La enfermera gaditana, Belén Gutiérrez Baena, ha recibido el premio nacional a la Mejor Tesis Doctoral que otorga el Consejo General de Enfermería (CGE). Un galardón que corresponde a la convocatoria anual de sus premios de investigación y con el que este organismo pretende incentivar y motivar a los profesionales de Enfermería en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación así como otorgar visibilidad y difusión a las aportaciones de la profesión enfermera a los resultados de salud.



Belén Gutiérrez Baena es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz y trabaja como profesora en el Centro de Universitario de Enfermería (CEU) Salus Infirmorum de la capital gaditana.

Los nombres de los ganadores de la III Edición de estos premios se desvelaron en el acto de entrega que tuvo lugar en la sede del CGE en Madrid. Hasta allí se desplazaron el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, y miembros del CEU Salus Infirmorum.



Este reconocimiento ha sido recibido por Gutiérrez Baena “como clave para ganar confianza en sí misma y seguir investigando”. Su tesis doctoral proporciona una herramienta en español para evaluar la preparación del cuidador familiar de personas dependientes. Para Gutiérrez Baena, en el camino de la investigación enfermera “queda mucho por hacer, hasta hace poco era impensable que los enfermeros investigaran y menos aún que publicaran artículos en revistas de impacto; no se reconocían las tesis enfermeras, etc.”



No es el primer reconocimiento que recibe Belén Gutiérrez por este trabajo. Distintas partes de la tesis han sido publicadas en artículos científicos en revistas de impacto y en congresos. En concreto, obtuvo un premio a la mejor comunicación en formato oral en el Congreso Nacional de Enfermería Geriátrica y Gerontológica en abril de 2023 en León, así como el premio a la mejor comunicación en formato póster en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología celebrado de 2019 en Jerez.



Esta enfermera gaditana reconoce que hace pocos años era impensable que los enfermeros investigaran y menos aún que publicaran artículos en revistas de impacto. “No se reconocían las tesis enfermeras. Queda mucho por hacer. Hay muchos enfermeros aún que no creen en la utilidad de la investigación. Pienso que mientras que nosotros mismos no nos lo creamos será aún más complicado conseguir que la investigación enfermera sea esencial y que otras disciplinas nos reconozcan como investigadores”.

El Colegio de Enfermería de Cádiz apuesta por la investigación

El Colegio de Enfermería de Cádiz conocedor de las necesidades formativas de los enfermeros y defensor de sus intereses profesionales apuesta por promover la investigación enfermera ofreciendo apoyo a sus colegiados para facilitar esta práctica. Por ello, ofrece subvenciones para apoyar la realización de másteres oficiales, tesis doctoral, así como la asistencia a jornadas y congresos. Este tipo de ayuda pretende fomentar e impulsar la formación continuada con los estudios de segundo y tercer ciclo universitario oficial (máster y doctorado, respectivamente) debido a la importancia que tiene en el desarrollo y avance de la profesión, así como la mejora de la salud y bienestar de la población.