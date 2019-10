La organización que aglutina a los empresarios del puerto de Cádiz está de acuerdo con que la Autoridad Portuaria debe salir a vender la nueva terminal de contenedores tanto a nivel nacional como internacional. Así se expresaba ayer Bernardino Copano, presidente de Apemar.

“No es cuestión de mostrar nuestro apoyo o no a Concasa, que lo tiene sin duda, sino que los empresarios tenemos que estar más por la labor de apoyar al puerto en todo lo que signifique crear puestos de trabajo y generar riqueza para la Bahía de Cádiz”. “Y no hablo como Bernardino Copano –según el presidente de Apemar– sino que creo que todos los empresarios que vivimos de este puerto confiamos en que la Autoridad Portuaria está haciendo la tarea. Si no lo está haciendo sería para preocuparse”.

Entiende Copano que ahora mismo allí, en lo que ahora mismo es sólo un relleno sin pavimentar, sólo hay un suelo, y que mejor sería tener ya todo pavimentado como inicialmente estaba previsto, “pero de momento no ha sido posible, pero esto no debe ser obstáculo para no salir fuera de nuestras fronteras a vender las posibilidades de nuestro puerto, sus infraestructuras presentes y futuras y, sobre todo, las ganas que todos tenemos de que esto salga adelante por el bien de todos los gaditanos”.

"Entendemos que con un barco fijo a la semana no salen las cuentas"

Bernardino Copano afirma que “ya tenemos el espacio y un gran proyecto”. “Hay que crear expectativas dentro del sector dentro y fuera de España. La Autoridad Portuaria tiene que salir más fuera y todos confiamos en el potencial de Cádiz”. Pero Copano aprovecha para recordar que los empresarios están obligados a vigilar las cuentas, “porque por eso somos empresarios”. “Los políticos sí se pueden permitir un brindis al sol de vez en cuando pero nosotros, los empresarios, no nos lo podemos permitir”, asevera el propietario de la consignataria Bernardino Abad.

El presidente de Apemar quiso expresar su apoyo a los gestores de Concasa. ”Entendemos que con un barco fijo a la semana no salen las cuentas”.

En lo referente al tren que llega cada semana a la terminal ferroviaria de Jerez, la empresa gaditana de contenedores Concasa también expresó su intención de dejar de lado este proyecto por motivos empresariales. Cabe recordar que Concasa fue, junto a otras empresas de la Bahía y a la Autoridad Portuaria, la gran impulsora de este tren, ya que buena parte de los cajones que traía a en sus vagones iban destinados a darle trabajo al terminalista del Muelle Reina Sofía.

Una vez que Trasmediterránea tomó la decisión de llevarse de Cádiz su Volcán de Teneguía, la terminal de Concasa del Muelle Reina Sofía se quedó tan sólo con un barco fijo a la semana. Esta decisión empresarial tomada por los gestores de Trasmediterránea como un hito más en su lucha contra la expansión de Balearia ha perjudicado mucho a Cádiz, y más a Concasa. Sin el Volcán, a Concasa no le hace falta el tren así que, ¿para qué financiarlo?

A este respecto, Bernardino Copano ha mostrado su apoyo a Concasa y dice entender su postura empresarial. “Lo único que le he pedido a la Gerencia de Concasa es que se nos avise con la suficiente antelación para así no fallarle a nuestros clientes”, afirma Copano. Es justo recordar que buena parte de los contenedores que transporta este tren que, desde Madrid, llega a Jerez todas las semanas pertenece a clientes de Bernardino Abad, por lo que posiblemente sería el principal perjudicado. “Pero sabiéndolo con antelación, sabremos reaccionar”, afirmó.

Tratansa, perteneciente a grupo Travelport, promovió junto a la APBC este tráfico ferroviario entre Madrid y el puerto de Cádiz, con tracción de Renfe Mercancías. Este servicio se inauguro la pasada primavera llegando a Jerez los sábado con 33 vagones. Una vez allí, la mercancía se traslada en camión hasta el puerto de Cádiz, tras lo cual es embarcada en un buque de Trasmediterránea rumbo Islas Canarias. Todo esto antes de la marcha a Baleares del Volcán de Teneguía.