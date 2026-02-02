La empresa de limpieza de Cádiz incorpora al fin todos los vehículos y maquinaria
Justo cuando se cumplen tres años del inicio del contrato, Valoriza completa el equipamiento necesario para prestar el servicio
El Ayuntamiento busca empresa para limpiar sus 70 dependencias municipales
Este domingo 1 de febrero se han cumplido tres años desde que Valoriza empezó a hacerse cargo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Tres años después es cuando la empresa ha culminado la incorporación de los nuevos vehículos y maquinaria que ofertó en el proceso de licitación que terminó ganando. El largo período que ha necesitado el servicio para actualizar las ‘herramientas’ con las que se presta ha llegado a su fin, lo que hace pensar en una mejor ejecución que será visible a partir de ahora.
Las últimas incorporaciones han sido, de un lado, toda la flota de camiones de recogida de contenedores con carga lateral; es decir, aquellos que prestan el servicio de recogida en todo extramuros y en la circunvalación del casco histórico, faltando en los últimos días dos de estos vehículos para completar la flota ofertada. A esto está previsto que se sumen dos furgonetas hidrolimpiadoras que estaban también pendientes de incorporarse.
Con ello, fuentes municipales aseguran que ya estarían todos los vehículos y toda la maquinaria que necesita el contrato, desapareciendo de la circulación los viejos camiones y ganando el servicio en pérdida de ruido y en eficiencia de unos camiones completamente nuevos y no con veinte años de funcionamiento como tenía hasta ahora.
Sí conviene señalar que este retraso en la incorporación de los vehículos se ha debido, en gran medida, al tiempo que se perdió a raíz de la propuesta que lanzó la empresa al poco de iniciar el contrato para modificar las prestaciones de los vehículos; de la motorización de gas licuado ofertada al inicio del procedimiento de licitación (2019) a la posibilidad de adquirir vehículos 100% eléctricos (como propuso en 2023, cuatro años después de que presentara la oferta inicial, con la evolución y cambios evidentes que ha habido en el mundo del motor en ese intervalo). Una propuesta que necesitó varios meses, con unas elecciones de por medio que cambiaron el gobierno municipal, hasta que el Ayuntamiento decidió rechazarla y exigir el cumplimiento de la oferta.
Ahora, el siguiente paso será ‘vestir’ todos estos vehículos con un nuevo diseño y personificación en los que actualmente trabajan empresa y Ayuntamiento. Por ahora, todos los camiones son de color blanco íntegro, a la espera de que se confirme el nuevo diseño que se dará a esta maquinaria del servicio de limpieza.
Con todo ello, confía la ciudad en que la situación de un servicio que ha venido dando problemas en los últimos años (con la empresa actual y con la anterior) siga mejorando, toda vez que ya tiene el 100% de las infraestructuras renovadas y que ha visto también recuperar el servicio de inspección que casi llegó a perderse, entre otras mejoras introducidas en estos tres primeros años que se han cumplido de un contrato de una década.
Esta noticia viene a coincidir en el tiempo, además, con la actualización del precio del contrato, como establece la ley transcurrido estos primeros dos años y como ha aprobado ya el Ayuntamiento, que abonará a Valoriza 2 millones de euros más al año a partir de ahora.
El contenedor marrón, la gran deuda pendiente
El gran asunto pendiente del servicio de limpieza es la implantación de la denominada quinta fracción; esto es, del contenedor marrón que pasará a ocupar la principal actividad de la recogida de basuras, ya que será ahí donde se depositen todos los residuos orgánicos (especialmente los restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados), dejando el contenedor gris para restos no orgánicos (como objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, etc...). Y esto supondrá que esos contenedores marrones serán los que se tengan que recoger a diario, ampliando la periodicidad de la retirada de los grises.
Conviene recordar que en el año 2023 el Ayuntamiento adquirió todos los contenedores marrones que se necesitarán en el casco histórico, donde se mantendrá la capacidad individual para cada edificio, como ahora con los grises. Queda, por tanto, pendiente la adquisición de los contenedores de gran capacidad para extramuros y la ronda del casco histórico, a lo que además habrá que sumar la ampliación del número de camiones para la retirada y, posiblemente, de plantilla de trabajadores que pueda asumir esta nueva tarea que Cádiz sigue sin asumir.
Todo ello, inevitablemente, traerá consigo un aumento del coste económico que se prevé sea considerable.
