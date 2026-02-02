La empresa de limpieza de Cádiz incorpora al fin todos los vehículos y maquinaria

Este domingo 1 de febrero se han cumplido tres años desde que Valoriza empezó a hacerse cargo del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Tres años después es cuando la empresa ha culminado la incorporación de los nuevos vehículos y maquinaria que ofertó en el proceso de licitación que terminó ganando. El largo período que ha necesitado el servicio para actualizar las ‘herramientas’ con las que se presta ha llegado a su fin, lo que hace pensar en una mejor ejecución que será visible a partir de ahora.

Las últimas incorporaciones han sido, de un lado, toda la flota de camiones de recogida de contenedores con carga lateral; es decir, aquellos que prestan el servicio de recogida en todo extramuros y en la circunvalación del casco histórico, faltando en los últimos días dos de estos vehículos para completar la flota ofertada. A esto está previsto que se sumen dos furgonetas hidrolimpiadoras que estaban también pendientes de incorporarse.

Con ello, fuentes municipales aseguran que ya estarían todos los vehículos y toda la maquinaria que necesita el contrato, desapareciendo de la circulación los viejos camiones y ganando el servicio en pérdida de ruido y en eficiencia de unos camiones completamente nuevos y no con veinte años de funcionamiento como tenía hasta ahora.

Sí conviene señalar que este retraso en la incorporación de los vehículos se ha debido, en gran medida, al tiempo que se perdió a raíz de la propuesta que lanzó la empresa al poco de iniciar el contrato para modificar las prestaciones de los vehículos; de la motorización de gas licuado ofertada al inicio del procedimiento de licitación (2019) a la posibilidad de adquirir vehículos 100% eléctricos (como propuso en 2023, cuatro años después de que presentara la oferta inicial, con la evolución y cambios evidentes que ha habido en el mundo del motor en ese intervalo). Una propuesta que necesitó varios meses, con unas elecciones de por medio que cambiaron el gobierno municipal, hasta que el Ayuntamiento decidió rechazarla y exigir el cumplimiento de la oferta.

Ahora, el siguiente paso será ‘vestir’ todos estos vehículos con un nuevo diseño y personificación en los que actualmente trabajan empresa y Ayuntamiento. Por ahora, todos los camiones son de color blanco íntegro, a la espera de que se confirme el nuevo diseño que se dará a esta maquinaria del servicio de limpieza.

Con todo ello, confía la ciudad en que la situación de un servicio que ha venido dando problemas en los últimos años (con la empresa actual y con la anterior) siga mejorando, toda vez que ya tiene el 100% de las infraestructuras renovadas y que ha visto también recuperar el servicio de inspección que casi llegó a perderse, entre otras mejoras introducidas en estos tres primeros años que se han cumplido de un contrato de una década.

Esta noticia viene a coincidir en el tiempo, además, con la actualización del precio del contrato, como establece la ley transcurrido estos primeros dos años y como ha aprobado ya el Ayuntamiento, que abonará a Valoriza 2 millones de euros más al año a partir de ahora.