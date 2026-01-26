El Ayuntamiento de Cádiz busca empresa para limpiar 70 centros municipales

El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a licitación el nuevo contrato para la limpieza de las dependencias municipales. Un total de 70 centros que requieren una inversión en limpieza que se ha presupuestado en 8,3 millones de euros para los próximos dos años.

Establece el pliego de condiciones que el adjudicatario tendrá la obligación de "mantener en perfecto estado de limpieza los edificios y dependencias" objeto del contrato, estableciendo unos trabajos mínimos de limpieza diaria consistente en los siguientes:

"barrido y fregado de suelos de pasillos, salas, salones, despachos, oficinas, escaleras, rampas, pasamanos, barandales, ascensores, montacargas, botoneras, patios, pasadizos, terrazas, talleres y demás dependencias, secciones o departamentos";

barrido, fregado, limpieza y desinfección de los servicios sanitarios (lavabos, inodoros, duchas, espejos), de aseos y vestuarios con productos bactericidas y fungicidas;

aspirado de la tapicería y alfombras;

vaciado y limpieza de papeleras;

fregado y mantenimiento de vajillas "en los centros que existan por protocolo";

limpieza de mesas, sillas, estanterías, paneles, mostradores, elementos informáticos, fotocopiadoras o cualquier otro aparato electrónico, teléfonos, puntos de luz, plafones de iluminación accesibles, plantas decorativas, espejos,...;

limpieza del polvo en mobiliario, expositores, vitrinas exterior e interiores... con los productos adecuados a cada tipo de material; sacar y meter los contenedores de residuos de todas las dependencias.

En los teatros se contemplan los siguientes trabajos diarios:

limpieza de gradas, asientos, sillas, butacas, escenarios, camerinos, "en función de que lo requiera la programación" y con una media de una limpieza por semana

ventilación de todas las dependencias en las que existan ventanas

limpieza de interior y exterior de ascensores.

En los mercados Central y Virgen del Rosario y en la Lonja, la labor diaria prevé:

limpieza de contenedores y papeleras;

barrido, fregado y baldeo de suelo con productos que limpien grasas de todo el mercado con maquinaria industrial;

limpieza y desinfección de aseos públicos y del personal, escaleras y sala de lactancia si hubiera, y ascensores;

retirada de basuras y desperdicios.

En el Yacimiento Arqueológico Gadir:

limpieza de la entrada del exterior del edificio con la rampa y la fachada de cristales,

limpieza de la taquilla, el pasillo y la escalera de acceso al yacimiento;

limpieza de aseos, sala de control y zonas de visita, incluyendo el mobiliario en general;

limpieza de pasarelas y cristales del recorrido de la visita;

limpieza de monitores telemáticos, carteles informativos y sillas abatibles.

Y en los depósitos de tabaco se contempla la limpieza y barrido del patio exterior de la nave ya rehabilitada.

Otros trabajos periódicos

A esta labor diaria se le suman unos trabajos con periodicidad semanal en los mercados y la lonja (limpieza de entrada y salida, así como las puertas, barajas y de cuartos de funcionamiento municipal ubicados en la galería; de barajas o cierres de puestos; del cuarto de vigilancia y megafonía; de los cuartos de refrigeración; de canaletas y desagües de delante de los puestos con máquina compresora; de puertas de cristales de entrada a la nave de pescado en Mercado Central; de zona garaje, rampa y zona de carga y descarga en el Virgen del Rosario; del sótano, puertas, ventanas y cristales de la lonja); y en los depósitos de tabaco (limpieza de plantas ornamentales de la nave de entrada y de la nave ya rehabilitada).

Quincenalmente se contempla en todas las instalaciones la limpieza de cristales y ventanas interiores y exteriores de difícil acceso desde el interior, balcones, y azoteas de uso, utilizando los medios personales, materiales y maquinaria necesaria; la limpieza de metales, cierros y extintores; y la limpieza y desobstrucción de imbornales, husillos y sumideros.

Cada mes habrá que limpiar moquetas, tapicería y alfombras a fondo; y las estanterías de las bibliotecas "retirando libros". En el Mercado central se hará mensualmente la limpieza de paredes de piedra y hormigón blanco, zonas comunes de recinto y sótanos; la limpieza de los rótulos de los puestos, de toldos, de los cuartos de contadores, y de los puestos cerrados. Y en la lonja se limpiarán ventanas y cristales tanto exteriores como interiores, y puertas.

Trimestralmente se contempla la limpieza de lámparas, cuadros y persianas o stores; el deshollinado de paredes, cornisas accesibles y muebles altos; y la limpieza del polvo del interior de vitrinas de todas las instalaciones, así como la limpieza de cristales de difícil acceso tanto de la nave de entrada como de la nave del Ifef de los depósitos de tabaco.

Cada 6 meses, el trabajo que será necesario ejecutar es el baldeo con maquinaria de agua a presión en patios, azoteas, galerías, monteras; el abrillantado de aquellos suelos que lo permitan, "debiendo tomar todas las medidas a su alcance de protección de mobiliario para no causar daños ni salpicar el mobiliario, paredes, puertas, etc. con los líquidos y estropajos metálicos utilizados"; y la limpieza de cristales exteriores de difícil acceso desde el interior.

Por último, una vez al año habrá que limpiar las cortinas del Salón de Plenos y la zona noble del Ayuntamiento. Así como la fachada, los arcos de medio punto y los techos de los puestos de frutas en el Mercado Central; la azotea interior y claraboyas del mercado Virgen del Rosario; el desempolvado y limpieza de paredes, techos y lámparas de la Lonja; y los conductos de aire acondicionado y cerchas de los depósitos.

Además de todo esto, el pliego establece que se dispondrá "de un servicio durante la mañana que atienda las necesidades que puedan surgir durante la misma" y que se localizará especialmente en la propia Casa Consistorial, "pudiendo no obstante atender a los centros y dependencias del casco antiguo que se precise siempre y cuando no sea necesario en el Ayuntamiento".

145.000 horas anuales

En total, establece el pliego la realización de 2.782,17 horas semanales de limpieza , que se traducen en 145.070,69 horas al año. Una cifra total en la que se incluyen 2.465,32 horas "para la limpieza de cristales, abrillantado y limpieza extraordinaria de mantenimiento de todos los centros y dependencias municipales" y otras 3.501,92 horas anuales "como consecuencia de actos o actividades eventuales que se pudieran desarrollar en los centros o dependencias", de las cuales 2.300,02 horas están previstas en exclusiva para el Concurso de Agrupaciones de Carnaval del Gran Teatro Falla.

El pliego establece también toda la maquinaria que se requiere para efectuar la limpieza en los 70 centros municipales incluidos en el contrato, incluyendo vehículos "para las tareas de reparto de consumibles y materiales, para la limpieza de especialistas y traslado de maquinaria y operarios", aparatos elevadores "para la limpieza de cristales de difícil acceso y otros elementos situados en altura", andamios para aquellas zonas donde no se puedan utilizar los aparatos elevadores, máquinas para los diferentes tratamientos de base y limpieza de los pavimentos, alfombras y moquetas, máquinas de agua a presión, y maquinaria industrial para barrido y fregado de dependencias que las necesiten.